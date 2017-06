Tiro recorde de "sniper" canadiano mata elemento do Daesh

Rui Mendes - RTP 22 Jun, 2017, 19:48 / atualizado em 22 Jun, 2017, 20:06 | Mundo

O atirador das forças especiais do Canadá no Iraque pulverizou, assim, o recorde mundial do maior tiro confirmado na história militar.



As Forças Armadas do Canadá confirmaram esta quinta-feira que um membro da Joint Task Force 2 efetuou um tiro recorde, matando um combatente do autoproclamado Estado islâmico durante uma operação no Iraque no último mês.



"O Comando de Operações Especiais do Canadá pode confirmar que um membro da Joint Task Force 2 atingiu com êxito um alvo em 3.540 metros", disseram as forças em comunicado.O atirador canadiano usou um espingarda especial, McMillan TAC-50. O tiro foi efetuado de uma zona elevada. A bala demorou cerca de 10 segundos a atingir o alvo. De acordo com fonte militar, o atirador teve que ter em conta os ventos na zona e até a curvatura da terra.



Segundo o jornal canadiano The Globe and Mail, este disparo certeiro foi verificado e confirmado por uma fonte independente que utilizou uma vídeo-camera e dados informáticos.



O anterior recorde mundial pertencia ao atirador britânico Craig Harrison, que matou um talibã com uma espingarda 338 Lapua Magnum, a 2.475 metros, em 2009.



As forças especiais do Canadá, denominadas Joint Task Force 2, são especialistas em contraterrorismo, operações de atirador e resgate de reféns. Muitas das informações sobre esta organização de elite são consideradas classificadas, Top Secret, e não comentadas pelo Governo.



Para se ter uma ideia da distância do tiro, os tais 3,540 metros, o sniper tinha que estar na zona do Campo Pequeno e o alvo na baixa de Lisboa, já próximo do Terreiro do Paço.