Tiroteio e explosão em sala de concertos perto de Moscovo

Segundo agências, há registo de duas explosões e um incêndio no edifício onde ocorreu o tiroteio. A polícia já está no local do incidente, assim como mais de 70 ambulâncias e um helicóptero que tenta extinguir as chamas.





Vídeos divulgados nas redes sociais mostram o edifício em chamas. Outros vídeos mostram pessoas no chão, rodeadas de sangue.









Um outro vídeo mostra homens armados a disparar repetidamente sobre civis aos gritos, entre os quais crianças, na entrada do edifício.

"Cerca de uma centena de pessoas foram retiradas da cave do edifício pelos bombeiros. Estão em curso trabalhos para resgatar as pessoas no telhado do edifício, utilizando equipamento de elevação", declarou o Ministério das Situações de Emergência de Moscovo na plataforma Telegram.





Segundo a agência RIA, esse mesmo telhado começou agora a ceder.







Os investigadores russos anunciaram a abertura de uma investigação ao que apelidam de "ato terrorista". "O Comité de Investigação russo abriu um processo criminal ao ato terrorista na região de Moscovo", escreveu no Telegram o organismo responsável pelas principais investigações criminais do país.







O presidente da Câmara Municipal de Moscovo, Sergei Sobyanin, veio já confirmar a morte de várias pessoas no tiroteio e incêndio. "Uma terrível tragédia ocorreu hoje na Crocus City Hall. Apresento as minhas condolências às famílias das vítimas", declarou.







No Telegram, este autarca anunciou que decidiu "cancelar todos os eventos desportivos, culturais e outros eventos em massa" programados para este fim de semana em Moscovo.







Um porta-voz de Cirilo, patriarca de Moscovo, adiantou que este está a "rezar pela paz das almas dos falecidos".







Já o líder checheno, Ramzan Kadyrov, veio "condenar veementemente este ato de violência, brutalidade e imprudência contra civis".

O aeroporto de Vnukovo, perto de Moscovo, anunciou entretanto que aumentou as medidas de segurança.



A Casa Branca também já reagiu ao tiroteio, dizendo que as imagens que circulam nos meios de comunicação e redes sociais são "horríveis" e que os seus pensamentos estão com as vítimas.



"Os americanos em Moscovo devem ficar onde estão após o tiroreio", alertou Washington, que disse ainda não haver qualquer indicação de que a Ucrânia esteja envolvida neste episódio.







A embaixada dos EUA na Rússia tinha avisado no início deste mês que "extremistas" tinham planos iminentes para um ataque em Moscovo. Esse alerta foi lançado horas depois de o Serviço Federal de Segurança da Rússia ter avançado que impediu um ataque do autoproclamado Estado Islâmico a uma sinagoga da capital russa.