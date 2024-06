Um menino de 8 anos e uma mulher de 39 anos, da mesma família, estão em estado crítico. O incidente aconteceu durante a tarde de ontem.



Um homem armado entrou nas instalações do parque de diversões e disparou 28 vezes, segundo as autoridades.



O suspeito, de 42 anos, foi encontrado morto pela polícia, a 800 metros do local do crime.



As motivações do ataque são ainda desconhecidas.