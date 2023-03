Tiroteio em Hamburgo faz várias vítimas mortais

, um distrito no norte da cidade, confirmou desta forma, através da rede social Twitter, a polícia de Hamburgo.





“De acordo com relatos iniciais, foi disparado um tiro numa igreja na rua Deelböge. Várias pessoas ficaram gravemente feridas, algumas fatalmente. Estamos no local com um grande contingente de forças”, escreveram as autoridades.





Segundo o jornal Bild, pelo menos sete pessoas morreram e pelo menos oito ficaram gravemente feridas no tiroteio, que aconteceu num centro de testemunhas de Jeová na noite desta quinta-feira.





"Todas as vítimas mortais têm ferimentos de bala", avançou entretanto um porta-voz da polícia.





Várias ruas estão interditas e foi indicado à população que evite circular na área. Os moradores locais foram instruídos a ficar em casa e a usar seus telefones apenas em casos de "extrema necessidade", para não sobrecarregarem a rede.





A polícia local adiantou ainda que, até ao momento, não há informações fidedignas sobre os motivos dos disparos. “Pedimos que não partilhem suposições não comprovadas e que não espalhem boatos”, pediram as autoridades à população.







O presidente da Câmara de Hamburgo, Peter Tschentscher, já reagiu ao incidente. “Envio as minhas mais profundas condolências às famílias das vítimas. A polícia está a trabalhar a todo o vapor para identificar os criminosos e esclarecer os antecedentes”, declarou.