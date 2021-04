Tiroteio em Indianapolis provoca oito mortos e vários feridos

O atirador ter-se-á suicidado de seguida. As autoridades afirmaram que não havia mais ameaças à segurança pública.



O incidente ocorreu por volta das 23h00 (3h00 em Lisboa) num armazém, perto o aeroporto internacional de Indianapolis, onde trabalham 4.500 pessoas



Os voos no aeroporto internacional próximo, onde a companhia de carga aérea FedEx Express tem um armazém, não foram afetados.



“Quando os polícias chegaram, tiveram contacto com um tiroteio ativo”, afirmou o porta-voz da polícia, Genae Cook.



“Há oito pessoas mortas e várias feridas”, acrescentou.



Em comunicado a FedEx afirmou que colaborou com as autoridades.



“A segurança é a nossa prioridade e os nossos pensamentos estão com aqueles que foram afetados”, frisa a empresa.



Um funcionário da empresa afirmou à agência AFP que viu o atirador em ação. “Eu vi um homem com uma metralhadora automática a disparar”.