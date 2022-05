Tiroteio numa escola primária no Texas faz vários mortos

Um atirador de 18 anos foi o autor do ataque ocorrido numa escola primária em Uvalde, no sul do Texas.





"Ele disparou e matou horrivelmente, incompreensivelmente, 14 alunos e um professor", disse o governador do Texas, Greg Abbott, na primeira conferência de imprensa.







Duas horas depois, os números de vítimas foi revisto em alta, para 18 crianças e dois adultos, além de vários feridos incluindo 13 crianças hospitalizadas.







O governador identificou o suspeito como Salvador Ramos, de 18 anos, e avança que foi morto pelas autoridades policiais. O atirador terá ainda matado a avó antes do massacre na escola.





Greg Abbott afirmou ainda que o suspeito estava armado com um revólver e, possivelmente, também com uma espingarda no momento do ataque.







“Acredita-se que o atirador abandonou o seu veículo e entrou na Escola Primária Robb, em Uvalde, com um revólver e também podia ter uma espingarda, mas ainda não está confirmado de acordo com o meu relatório mais recente”, disse o governador. O Presidente Joe Biden ordenou que as bandeiras da Casa Branca e de edifícios públicos no país ficassem a meia-haste.







Os alunos da escola foram atendidos pelos serviços de emergência. Uma mulher de 66 anos estava a ser tratada no Hospital Universitário de San Antonio, em estado crítico.





De acordo com a página oficial da escola na internet, a escola primária Robb conta com 475 alunos. Momentos após o atirador ter sido abatido, as autoridades garantiam que os mesmos estavam "a salvo" noutros edifícios, a ser identificados e contados.







A porta-voz da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, disse que o presidente norte-americano, Joe Biden, foi informado sobre o tiroteio no avião Air Force One, enquanto regressa de uma viagem de cinco dias à Ásia, e deverá falar ao país ainda esta terça-feira.







Jor Biden falou ao governador do Texas a oferecer todo o apoio eventualmente necessário na sequência do tiroteio.







Tiroteios em locais públicos são quase diários nos Estados Unidos e tornaram-se recorrentes em escolas, com 26 tiroteios registados o ano passado, de acordo com a EdWeek, uma organização especializada em educação. De acordo com dados do FBI, o número de incidentes de “active shooter” aumentou mais de 50% no último ano em comparação com 2020. No total, foram registados 61 incidentes deste tipo em 2021, o maior número em 20 anos.



Há dez anos, 20 crianças e seis adultos foram mortos numa escola primária em Newtown, Connecticut. Uma tentativa de aprovar uma lei de controlo de posse de armas após essa tragédia, na qual Joe Biden esteve envolvido como vice-presidente, acabou por encontrar oposição no Senado.





A vice-presidente dos EUA, Kamala Harris reagiu com revolta. "Basta!" afirmou, apelando ao controlo de armas, pedido ecoado pelo senador do Texas.







O analista português Filipe Pathé Duarte considerou no 24H que esta questão do acesso a armas, sendo central, não explica todo o fenómeno dos tiroteios.





O tiroteio desta terça-feira ocorre apenas uma semana depois do tiroteio com motivações racistas num supermercado na cidade de Buffalo, em que morreram dez pessoas.