Tráfego global de dados atinge recorde de 79 exabytes no Internet Exchange Europeu

O atual tráfego global de dados na maior plataforma de Internet Exchange Europeia apresenta números que o comum dos cidadãos não conseguem imaginar - 79 exabytes (EB) - um valor que consolida tendência de crescimento acelerado.





Com esta cifra a DE‑CIX volta a bater recordes em 2025, representando este valor um crescimento de 16% face aos 68 EB registados em 2024, segundo os dados divulgados pela empresa.





Em crescendo desde 2024





Em 2024, a DE‑CIX já tinha reportado 68 EB e um pico anual de 24,92 Tbit/s (20 de novembro). A progressão para 79 EB no ano que agora terminou representa um acréscimo de 16 por cento no volume anual e um novo máximo instantâneo de tráfego, ilustrando a aceleração do consumo digital — com o desporto em direto a emergir como catalisador visível dos picos.





O que significa ‘bit’? Bit é a abreviação de ‘binary digit’ (dígito binário), e é a menor unidade de informação em sistemas digitais. O bit apenas pode ter dois valores possíveis (0 ou 1). Sua sigla é o “b” minúsculo. Então e o ‘byte’? O ‘byte’ é um conjunto de 8 bits de dados e é a unidade básica para representar caracteres, como letras e números. Um único ‘byte’ conta com 28 combinações de bits, e pode representar até 256 símbolos diferentes. Sua sigla é o “B” maiúsculo.





Picos globais impulsionados por eventos desportivos e cargas de trabalho de IA

O momento mais intenso do ano ocorreu muito recentemente, a 9 de dezembro de 2025, às 19h11 (Lisboa), um ponto/marco em que a taxa de transferência global atingiu 26,99 terabits por segundo (Tbit/s). Só para termos a noção do que isto significa, este valor em dados (26,99 Tb) é equivalente a uma pilha dedocumentos em papel 21 vezes mais alta que o Monte Everest*.





Um pico de dados coincidiu com a 6.ª jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões da UEFA, onde se destaca ao impacto dos eventos desportivos em direto no tráfego global da Internet.

No mesmo minuto, o DE‑CIX Frankfurt registou igualmente um novo máximo histórico de 18,73 Tbit/s, reforçando o papel do hub alemão como uma das infraestruturas digitais mais críticas a nível mundial.

Lisboa também bate recorde com Benfica a ser protagonista

2025 redefine o patamar global do tráfego de dados

Entre os 79 EB globais, os picos recorde de 26,99 Tbit/s, o crescimento continuado de Frankfurt e o reforço de Lisboa como nó de relevância regional, 2025 marca um novo máximo histórico para a DE‑CIX. A tendência de crescimento apresenta‑se firme e estrutural, com o desporto, a IA e a digitalização do trabalho a surgirem como forças determinantes.





O que são 79 exabytes?

É a menor unidade de informação digital.

Só pode assumir 0 ou 1.

Representa decisões binárias, como ligado/desligado.

É um conjunto de 8 bits.

Permite representar até 256 combinações diferentes (2⁸).

Usado para codificar caracteres, como letras, números e símbolos.

A tendência de longo prazo mantém‑se: , agora com 48 EB/ano.Em Portugal, o DE‑CIX Lisboa registou o seu maior pico anual a 16 de setembro, com 102,81 Gbit/s, valor que coincidiu com o primeiro jogo do Benfica na Liga dos Campeões.Tal como em 2024 — quando o tráfego nacional atingiu 132,53 PB e também mostrou correlação com momentos de forte consumo audiovisual — os dados de 2025 confirmam que o desporto em direto continua a ser um dos maiores motores do tráfego de Internet, tanto a nível global como nacional.Para o CEO da DE‑CIX, Ivo Ivanov, os números deixam uma mensagem clara: a Internet mundial está a entrar numa fase em que a pressão sobre as infraestruturas é permanente e multidimensional."O crescimento do tráfego global de dados é impulsionado pelo streaming, cargas de trabalho de IA, milhares de milhões de dispositivos conectados e pelo aumento do trabalho remoto e híbrido em todo o mundo. Some‑se a isto os picos de grandes eventos ao vivo, lançamentos de jogos e software e acontecimentos globais significativos, e torna‑se claro que uma infraestrutura digital resiliente e de alta capacidade nunca foi tão crucial para o nosso mundo conectado."A leitura de Ivanov reforça o que já se verificava no relatório de 2024: a explosão do streaming, somada às necessidades crescentes da inteligência artificial, mantém a Internet sob utilização constante e intensiva — um cenário que exige redes distribuídas, latências baixas e resiliência operacional.Os novos dados revelam que a estes valores não são apenas um novo recorde, mas representam um salto estrutural no modo como o mundo consome, cria e transporta dados.A mente humana não consegue imaginar o atual volume de dados que passam pelos cabos de fibra optica pelo mundo, mas vamos tentar dar a noção do que me refiro.• A velocidade de transmissão de dados é especificada em terabits por segundo (Tbit/s).• 1 terabit por segundo é 10³ Gbit/s, 10⁶ Mbit/s, 10⁹ kbit/s, 10¹² bit/s ou 1.000.000.000.000 bit/s.• 8 Terabits = 1 Terabyte (TB), 1.000 TB = 1 Petabyte (PB) e 1.000 PB = 1 Exabyte (EB).• 79 exabytes (EB) é a quantidade de dados necessária para transmitir um jogo de futebol com 2,2 milhões de anos em alta definição.