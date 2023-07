Tráfico humano. Operação "Flash-Weka" da Interpol-Afripol leva a 1062 detenções

, e contou com a participação de forças policiais de 54 países, declarou a organização internacional de polícia criminal num comunicado.

"O tráfico de seres humanos e a introdução clandestina de migrantes fazem frequentemente parte de uma cadeia criminosa mais vasta e complexa”, afirmou o secretário-geral da Interpol, Jürgen Stock.

Com o objetivo de desmantelar as redes de crime organizado por detrás do tráfico de seres humanos e do contrabando de migrantes em todo o mundo, com destaque em África,com base nos dados criminais globais da Interpol., acrescentou Jürgen Stock.De acordo com os dados publicados pela Interpol,. No decorrer da operação foram também espoletadas 197 novas investigações e apreendidos 801 objetos de mercadoria criminosa, como armas de fogo roubadas e veículos.

"As pistas geradas pela Operação FLASH-WEKA resultarão sem dúvida em mais detenções, levando à justiça aqueles que traficam a miséria humana", declarou o secretário-geral da Interpol.

África Ocidental, tráfico generalizado em toda a região





Em toda a África Ocidental foi detetado um tráfico generalizado, através de identificação de redes no Burkina Faso, Camarões, Costa do Marfim, Gana, Guiné e Mali.de países como Bangladesh, Índia, Paquistão, Sri Lanka e Vietname.

“Em Angola, sete mulheres vietnamitas recrutadas online com promessas de trabalho em hotéis e salões de beleza foram resgatadas do seu traficante, também do Vietname, que as obrigou a trabalhar na indústria do sexo”, lê-se no mesmo comunicado.

“através de uma melhor partilha de informações, de esforços de colaboração entre os serviços de aplicação da lei e de um apoio abrangente às vítimas,

“Iremos trazer luz às sombras, descobrindo rotas ocultas e levando os criminosos à justiça", acrescentou Jalel Chelba.

Enquanto na Síria a polícia resgatou uma rapariga menor de idade e deteve dois homens suspeitos de tráfico para fins de exploração sexual, no Iraque as autoridades detiveram nove suspeitos de envolvimento em tráfico de órgãos.





Em Junho de 2022, uma operação semelhante denominadafoi levada a cabo pela Interpol em 44 países e quatro continentes,