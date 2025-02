"Tratados como criminosos". Migrantes indianos algemados durante voo de deportação

Na passada quarta-feira, um avião militar dos Estados Unidos com 104 imigrantes ilegais indianos a bordo aterrou na cidade de Amritsar, no norte da Índia.“As nossas mãos foram algemadas e os tornozelos amarrados com correntes antes de entrarmos no avião”, contou à CNN Akashdeep Singh, de 23 anos, que chegou a Punjab na quarta-feira, juntamente com os outros 103 deportados.“A maneira como olhavam para nós, eu nunca me vou esquecer… Fomos à casa de banho com as algemas. Logo antes de aterrarmos, eles removeram as algemas das mulheres. A nós removeram-nos depois de aterrarmos”, acrescentou.Sukhpal Singh também confirma que permaneceram algemados durante todo o voo, incluindo durante uma paragem para reabastecimento na ilha de Guam, no Pacífico.O chefe da patrulha de fronteira dos EUA, Michael W. Banks, partilhou um vídeo na rede social X, na quarta-feira, dos deportados indianos a serem colocados dentro de um avião. Nas imagens, é possível ver que os imigrantes levavam algemas nos pulsos e tornozelos.“Algemas e coisas desse tipo são essencialmente desumanas. Eles mostraram um lado muito bruto das autoridades americanas”, disse Trigunayat. “Esta é uma linguagem grosseira. E absolutamente injustificada e desnecessária”, acrescentou.

Indignação na Índia

As imagens e os testemunhos geraram uma onda de indignação na Índia.Também em Nova Deli, membros da ala jovem do principal partido de oposição da Índia queimaram uma imagem de Trump em protesto.Modi e Trump – a quem o primeiro-ministro indiano apelida de “querido amigo” – falaram ao telefone na semana passada, tendo discutido precisamente o tema da imigração.Em cooperação com Washington, Nova Deli disse estar pronta para aceitar os cidadãos deportados, desde que uma verificação confirme a ilegalidade da sua permanência nos EUA.Segundo a Administração Trump, os 104 indianos deportados entraram ilegalmente nos Estados Unidos ao longo dos anos, vindos de diversos Estados da Índia.

Segundo o secretário dos Negócios Estrangeiros da Índia, Vikram Misri, as autoridades dos EUA informaram que há 487 cidadãos indianos com ordens de deportação.

Nos últimos 16 anos, mais de 15.000 indianos foram enviados de volta dos EUA, com um número recorde registado durante a última presidência de Trump, de acordo com dados do governo indiano.Em 2022, a Índia ficou em terceiro lugar, depois do México e El Salvador, entre os países com o maior número de imigrantes sem documentos (725.000) a viver nos EUA.