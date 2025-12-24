Três alemães encontrados mortos em residência na ilha de São Vicente, Cabo Verde

Em comunicado, a PJ informou que os corpos foram encontrados ao final desta terça-feira, na sequência de um alerta às autoridades, "numa casa situada na zona de Chã de Alecrim, na ilha de São Vicente.

As vítimas, pertencentes à mesma família, "apresentam indícios de morte provocada por arma branca".

Segundo a polícia, tudo indica "tratar-se de um alegado caso de triplo homicídio", ocorrido na madrugada de terça-feira.

As vítimas são um homem de 60 anos e duas mulheres, de 45 e 20 anos, identificadas como a esposa e a enteada.

A PJ apurou ainda que a família era composta por quatro pessoas - o homem, o seu filho, a esposa e a enteada - que se encontravam recentemente em Cabo Verde para férias na ilha de São Vicente.

O principal suspeito é o filho do homem de 60 anos, que também se encontrava no país com as vítimas.

De acordo com a Polícia Judiciária, o suspeito tem histórico de perturbações psicológicas e terá saído de Cabo Verde ainda nesta terça-feira, antes da descoberta dos corpos e da comunicação do caso às autoridades.

A Polícia Judiciária apelou à tranquilidade da população, informando que o suspeito já se encontra identificado e que as investigações prosseguem para o completo esclarecimento dos factos.