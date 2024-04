Três detidos em investigação à morte de 5 migrantes no Canal da Mancha

Em comunicado, o diretor-adjunto da NCA, Craig Turner, confirmou que "três homens foram detidos por suspeita de facilitarem a imigração ilegal e de entrarem ilegalmente no Reino Unido", no âmbito do inquérito conduzido pela França.

"Os homens, dois sudaneses de 22 e 19 anos e um sul-sudanês de 19 anos, foram detidos entre ontem [terça-feira] à noite e hoje de manhã por nós e pelos nossos parceiros da Força de Imigração e serão interrogados pelos investigadores da NCA numa esquadra de polícia em Kent", acrescentou.

A agência disse que está a "apoiar" a investigação das autoridades francesas sobre as mortes, num acidente na terça-feira.

As detenções ocorrem depois de uma menina de sete anos, uma mulher e três homens terem morrido durante uma tentativa de atravessar o Canal da Mancha de França para Inglaterra, na terça-feira.

Turner afirmou que "foram também identificadas outras 55 pessoas que embarcaram no barco que chegou ontem ao Reino Unido".

O acidente aconteceu horas depois de o parlamento britânico ter aprovado legislação para deportar para o Ruanda imigrantes ilegais, de forma a dissuadir outros de fazerem esta travessia perigosa.

No entanto, a medida do Governo britânico é criticada por organizações humanitárias, incluindo a ONU, por considerarem que põe em causa compromissos internacionais com a proteção dos direitos humanos e o acesso ao asilo.

No ano passado, 29.437 pessoas chegaram a solo britânico após travessias irregulares do Canal da Mancha, menos 36% do que o recorde de 45.774 em 2022, de acordo com dados oficiais britânicos.