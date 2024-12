Três investigadores em Portugal recebem bolsas do Conselho Europeu de Investigação

"O CEI concedeu 678 milhões de euros em bolsas de consolidação a 328 investigadores de topo em toda a Europa. Financiadas pelo programa Horizonte Europa da UE, estas bolsas apoiam cientistas e académicos de renome na criação de equipas de investigação independentes e no desenvolvimento de ideias científicas inovadoras", anunciou a instituição, em comunicado hoje divulgado.

Na lista de investigadores escolhidos, encontram-se três portugueses: Rui Domingues, da Universidade do Minho, numa pesquisa sobre o paleolítico na Ásia Central Ocidental; Clara Pereira, da REQUIMTE -- Rede de Química e de Tecnologia, num trabalho sobre híbridos autoalimentados; e Tomos Proffitt, da Universidade do Algarve, num projeto de arqueologia.

"As subvenções apoiarão projetos científicos em todas as disciplinas de investigação, desde a engenharia e as ciências da vida até às ciências humanas. Por exemplo, os investigadores estudarão o que influencia as reações das pessoas aos imigrantes, utilizarão a inteligência artificial para melhorar o combate aos incêndios e prevenir fogos florestais catastróficos e desenvolverão investigação genética inovadora para realizar experiências mais rápidas e mais baratas, reduzindo significativamente o número de testes em animais", elencou a Comissão Europeia na nota de imprensa.

Os vencedores destas subvenções realizarão os seus projetos em universidades e centros de investigação em 25 Estados-membros da UE e noutros países associados ao Horizonte Europa, como Portugal.

O maior número de bolsas será atribuído a investigadores na Alemanha (67 projetos), França (38), Reino Unido (38) e Países Baixos (37).

Prevê-se que estas subvenções criem cerca de 2.750 postos de trabalho para bolseiros de pós-doutoramento, estudantes de doutoramento e outro pessoal das instituições de acolhimento, de acordo com Bruxelas.

O CEI, criado pela União Europeia em 2007, é a principal organização europeia de financiamento da investigação.