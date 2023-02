Três mortos em ataques contra candidaturas eleitorais na Nigéria

Os três ataques, ocorridos em simultâneo na quarta-feira à tarde, visaram partidos diferentes e estão a ser atribuídos pela polícia local a dois grupos separatistas do Biafra, banidos pelas autoridades nigerianas.







A campanha eleitoral para as eleições de sábado terminou esta quinta-feira e ficou marcada por ataques crispados entre os três candidatos presidenciais e por violência diversa.

Sucessão de ataques



Em Kano, no norte do país, esta quinta-feira, os apoiantes de um partido da oposição (NNPP) a caminho de um comício foram atacados e feridos por homens armados com catanas, que incendiaram pelo menos dez carros.







Na terça-feira foi uma rádio próxima do principal partido de oposição, o Partido Democrático do Povo, o alvo de um ataque com explosivos, no estado de Rivers, no sul.



O Presidente cessante, Muhammadu Buhari, deixou um apelo aos nigerianos esta quinta-feira. "Devemos fazer tudo para proteger o nosso país, salco, unido e pacífico", afirmou numa publicação na rede Twitter.