Três palestinianos mortos em operação militar israelita num campo de refugiados

O vice-governador da província de Jenin, Kamal Abu al-Roub, disse à agência France Presse (AFP) que o exército israelita entrou no campo de refugiados cerca das 4h00 (2h00 em Lisboa), originando confrontos violentos.. Segundo as autoridades israelitas,, lê-se em comunicado militar, segundo o qual um veículo das Forças Armadas de Israel foi destruído por explosivos lançados contra os militares.De acordo com o mesmo documento,Segundo fonte dos serviços de informações palestinianos, esta é a primeira vez que um helicóptero usa mísseis contra Jenin desde o fim da Segunda Intifada (revolta palestina que decorreu de 2000 a 2005).

O exército israelita lançou uma operação com tanques e helicópteros e usou balas reais, gás lacrimogéneo e granadas de atordoamento no campo de refugiados de Jenin e na aldeia vizinha de Burkin, o que levou a confrontos com palestinianos armados.

O grupo Batalhão de Jenin, que reúne várias milícias ligadas a diferentes fações palestinianas no campo de refugiados, confirmou que também respondeu “à agressão dos ocupantes”., adiantou o Ministério palestiniano da Saúde, acrescentando que 31 pessoas ficaram feridas, a maioria por balas.

De acordo com a agência oficial palestiniana Wafa, pelo menos dois palestinianos foram detidos na operação, que visava prender, entre outros, o filho de Jamal Abu al-Hija, um dirigente do Hamas na Cisjordânia, atualmente preso em Israel. A mesma fonte confirmou que palestinianos armados dispararam dispositivos explosivos improvisados contra veículos militares israelitas e que vários soldados ficaram feridos.







“Estamos no meio de uma batalha global em todas as frentes que exige a unidade do nosso povo face a esta agressão”, reagiu o ministro palestiniano dos Assuntos Civis, Hussein al-Sheikh, nas redes sociais. Desde o início do ano, pelo menos 162 palestinianos, 21 israelitas, um ucraniano e um italiano foram mortos em atos de violência relacionados ao conflito israelo-palestiniano, segundo a AFP.