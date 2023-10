Três palestinianos mortos hoje em ataques israelitas na Cisjordânia

Os três palestinianos foram mortos durante confrontos com o exército israelita respetivamente em Beit Rima, na região de Ramallah, em Tamoun, e no campo de refugiados de Askar, no norte da Cisjordânia, precisou o ministério.

O Exército israelita não fez qualquer comentário.

Mais de 110 palestinianos foram mortos na Cisjordânia na sequência de operações do exército israelita desde o início da guerra na Faixa de Gaza com o grupo islamita Hamas em 07 de outubro.

A guerra foi desencadeada pelo ataque mortal sem precedentes do movimento palestiniano em Israel.

A situação na Cisjordânia, ocupada desde 1967 por Israel, já era tensa antes desta guerra, com ofensivas regulares realizadas pelas forças de Talavive e também ataques de colonos israelitas contra a população palestiniana.

No sábado, um palestiniano de 40 anos que colhia azeitonas foi morto por um colono israelita numa aldeia na região de Nablus, segundo o Ministério da Saúde e o responsável local.