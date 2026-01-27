Três palestinianos mortos por Israel a leste da cidade de Gaza

Segundo fontes deste hospital, que recebeu as vítimas, no primeiro incidente, dois palestinos foram mortos a tiro pelas forças israelitas quando tentavam regressar a casa no bairro de Al Tuffah.

Fontes locais disseram à EFE que a zona continua sob fogo israelita.

Um terceiro palestino, identificado como Yousef Al Rifi, de 17 anos, morreu hoje após ter sido baleado por um atirador israelita na zona de Sanfour, no bairro de Al Tuffah, confirmou o hospital Al Shifa.

O bairro de Al Tuffah, bombardeado pelo terceiro dia consecutivo por Israel, está situado numa zona próxima da chamada linha amarela de separação entre a zona controlada por Israel (a leste dessa linha) e a zona onde vivem os dois milhões de habitantes da Faixa de Gaza (a oeste).

A agência de notícias palestiniana Wafa, por sua vez, informa que durante a madrugada de hoje a artilharia bombardeou a cidade de Khan Yunis (no sul de Gaza) e que caças israelitas atacaram a cidade de Rafah, na fronteira com o Egito, sem que até ao momento tenham sido registadas vítimas.

Apesar de o acordo de cessar-fogo ter entrado em vigor há mais de três meses em Gaza e, segundo os Estados Unidos, já se ter iniciado a segunda fase, os ataques do exército de Israel contra o enclave palestiniano não cessaram completamente e praticamente todos os dias há mortos entre a população.

O Ministério da Saúde da Faixa de Gaza contabilizou, desde 10 de outubro, quando o cessar-fogo entrou em vigor, cerca de 500 palestinianos mortos, entre eles mulheres e crianças, por ataques de Israel, além de mil feridos.