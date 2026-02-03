Treze mortes por hipotermia em vaga de frio que afeta Nova Iorque há uma semana

Pelo menos 13 pessoas morreram de hipotermia na cidade de Nova Iorque (nordeste) desde o final de janeiro, numa vaga de frio que já matou pelo menos 100 pessoas em todos os Estados Unidos.

Jim Young - Reuters

"Até esta manhã, 16 nova-iorquinos morreram ao ar livre durante esta onda de frio brutal. Em 13 destes casos, as conclusões preliminares indicam que a hipotermia foi um fator, e três destas mortes parecem ter sido causadas por overdose", anunciou o presidente da Câmara de Nova Iorque.

Numa conferência de imprensa sobre a "forte frente fria que continua a castigar" a cidade, Zohran Mamdani salientou que nenhuma das vítimas vivia em acampamentos de sem-abrigo na altura das mortes.

Mamdani apresentou as condolências às famílias dos falecidos, num comunicado em que alertava que este era o "11.º dia consecutivo com temperaturas negativas" na cidade.

O autarca acrescentou que era "muito possível" que este fosse o "período mais longo" abaixo dos zero graus Celsius "em toda a história" de Nova Iorque, que declarou o estado de emergência.

"O frio não dá sinais de tréguas", lamentou Mamdani, antes de sublinhar que os esforços das autoridades locais para auxiliar a população também estavam em curso.

O presidente da câmara pediu aos nova-iorquinos que, caso vissem alguém necessitado, ligassem para os serviços municipais, onde "assistentes sociais e socorristas do Departamento de Polícia de Nova Iorque e do Corpo de Bombeiros de Nova Iorque responderiam e prestariam aos nova-iorquinos a ajuda necessária".

Entretanto, os assistentes sociais da cidade intensificaram os esforços para fornecer abrigo aos necessitados, além de instalarem unidades móveis de aquecimento.

"Se está a ouvir agora e não tem a certeza se vai receber cuidados, por favor, deixe-me ser claro. Todas as pessoas receberão cuidados. Ninguém será recusado", declarou Mamdani.

O anúncio aconteceu no meio de uma vaga de frio que atingiu todo o país e que, segundo a emissora CBS News, já fez pelo menos 100 mortos nos Estados Unidos, por causas que vão desde a hipotermia a acidentes envolvendo carros, limpa-neves e trenós, bem como emergências cardíacas resultantes dos esforços para remover a neve acumulada.

