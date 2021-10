Tribunal Constitucional de Angola votou pela anulação do Congresso da UNITA

Foi eleito presidente no congresso que se realizou em novembro de 2019.

A intenção de destituição de Adalberto da Costa Júnior avançou em agosto com uma formulação do Ministério Público.



Na mesma altura a UNITA considerou que o pedido de impugnação era uma tentativa do MPLA, numa subversão das instituições da justiça para garantir a permanência no poder.