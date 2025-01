Tribunal divulga decisão sobre homicida de Southport

O jovem tinha 17 anos quando cometeu o ataque usando uma faca em que matou três crianças e feriu outras 10 pessoas, incluindo oito crianças com idades entre os 7 e 13 anos.A polícia disse que os esfaqueamentos não foram classificados como atos de terrorismo porque o autor não explicou os seus motivos.No entanto, a procuradora, Ursula Doyle, declarou ser claro que eleNo dia seguinte ao ataque, e pouco depois de uma vigília pacífica pelas vítimas, um grupo violento atacou uma mesquita perto do local do crime, atirou tijolos e garrafas aos agentes da polícia e incendiou viaturas policiais. Na origem dos protestos terão estado rumores de que o suspeito era um requerente de asilo que tinha chegado recentemente ao Reino Unido de barco, o que era falso.Os tumultos violentos alastraram a dezenas de outras cidades ao longo da semana seguinte, quando grupos mobilizados por ativistas de extrema-direita nas redes sociais entraram em confronto com a polícia e atacaram hotéis que alojavam migrantes.