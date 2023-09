Tribunal Europeu dos Direitos Humanos ouve jovens portugueses que defendem clima

Foto: Patrick Hendry - Unsplash





A jornalista Rita Fernandes falou com duas das jovens que se mostram confiantes em relação a este processo. Estes jovens de Leiria acusam os responsáveis políticos de estarem a hipotecar o futuro das novas gerações. O grupo seguiu viagem de comboio até Estrasburgo. A resposta do tribunal europeu dos direitos humanos não é imediata e a deliberação dos juízes é feita em privado.





Para a associação ambientalista ZERO, este é um caso sem precedentes e que pressiona ainda mais os governos a tomar decisões sobre o futuro do planeta.



Para o ambientalista Francisco Ferreira, a queixa que os jovens portugueses levam ao Tribunal Europeu dos Direitos Humanos está bem fundamentada.

