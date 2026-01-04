Tribunal federal confirma comparência de Maduro esta segunda-feira

Durante a sessão, serão oficialmente comunicadas as acusações contra o líder venezuelano.

Maduro é acusado pela justiça norte-americana de "narcoterrorismo", importação de cocaína para os Estados Unidos e posse de armas.

Os Estados Unidos lançaram no sábado "um ataque em grande escala contra a Venezuela" para capturar e julgar o líder venezuelano e a sua mulher, Cilia Flores.

Maduro passou a primeira noite sob custódia numa prisão federal em Brooklyn, Nova Iorque.