Tribunal Internacional de Justiça ordena a Israel que trave ofensiva em Rafah

(em atualização)



Israel, determinou o TIJ, deve "parar imediatamente a sua ofensiva militar e qualquer outra ação efetuada em Rafah, que seria suscetível de infligir ao grupo dos palestinianos em Gaza condições de existência suscetíveis de levar à sua destruição física ou parcial".A decisão decorre de uma petição interposta em dezembro passado pela África do Sul, dois meses após o ataque desencadeado pelo movimento radical palestiniano Hamas e a subsequente contraofensiva israelita.

Em janeiro, a mesma instância havia ordenado a Israel que fizesse o que estivesse ao seu alcance para impedir qualquer ato de genocídio e que permitisse a entrada de ajuda humanitária na Faixa de Gaza.

O tribunal com sede em Haia citou as obrigações que incumbem a Israel "por força da Convenção sobre a Prevenção e Punição do Crime de Genocídio, e tendo em conta o agravamento das condições de vida dos civis" em Rafah.



O TIJ declarou também que Israel deve manter a passagem de Rafah aberta para permitir a entrada de ajuda humanitária em Gaza "sem restrições".



Além disso, Israel também deve "tomar medidas eficazes para garantir o acesso sem entraves à Faixa de Gaza de qualquer comissão de inquérito, missão de apuramento dos factos ou outro órgão de investigação" mandatado pela ONU "para investigar alegações de genocídio".



O Estado de Israel tem ainda de apresentar um relatório, no prazo de 90 dias, sobre as medidas decididas pelo TIJ.



Esta decisão do TIJ foi aprovada por 13 votos a favor e dois contra, anunciou o presidente do TIJ, o libanês Nawaf Salam.

Entretanto, o líder da oposição israelita, Yair Lapid, condenou a decisão do Tribunal por não conseguir estabelecer um acordo que preveja a exigência pelo fim dos combates e a exigência de devolver os reféns israelitas mantidos em Gaza.



Lapid, normalmente um crítico feroz do primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu , disse que o fracasso do tribunal em ligar as duas questões foi “um colapso moral e um desastre moral”.

C/agências