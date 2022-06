Tropas ucranianas terão começado a retirar de Severodonetsk

Não está a ser fácil para as tropas ucranianas travar a ofensiva russa no Donbass. Tal como testemunha a enviada da RTP à Ucrânia, Rita Marrafa de Carvalho, as últimas informações dão conta de que as tropas ucranianos terão começado a retirar-se de Severodonetsk.