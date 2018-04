Trump aceita manter tropas dos EUA na Síria mais algum tempo

Graça Andrade Ramos - RTP04 Abr, 2018, 18:04 / atualizado em 04 Abr, 2018, 18:33 | Mundo

Apesar de nunca ter definido um calendário preciso, o Presidente dos Estados Unidos tinha anunciado a saída das tropas dos EUA presentes na Síria a breve prazo. "Quero trazê-las de volta a casa", afirmou.



Agora terá concordado, durante uma reunião do Conselho de Segurança Nacional, com a necessidade de as manter por lá mais algum tempo.



Aparentemente, Trump acatou a opinião dos especialistas que aconselharam a manutenção da presença norte-americana no país enquanto a "estabilização" não estiver assegurada.



"Não vamos retirar imediatamente mas o Presidente também não está disposto a um compromisso de longo prazo", explicou um alto responsável da Administração esta quarta-feira.



Afirma também que os EUA contam manter-se a par e dizer uma palavra sobre o futuro do país.



Trump quer garantir a derrota dos militantes do grupo islamita Estado Islâmico, mas também quer que outros países da região e as Nações Unidas se cheguem à frente e ajudem a garantir a estabilidade, referiu o mesmo responsável, citado pela agência Reuters.

Delegar o esforço de guerra

A Casa Branca afirmou depois que os EUA estão confiantes que os seus parceiros estão decididos a erradicar o Estado Islâmico na Síria, missão que, antecipa, está a "terminar rapidamente", de acordo com um comunicado.



Também esta quarta-feira, esse compromisso foi assumido, num telefonema, pelos Presidentes dos EUA e de França. De acordo com o Eliseu, Donald Trump e Emmanuel Macron afirmaram-se "decididos a prosseguir a luta anti-jihadista".



Trump já mencionou também várias vezes a necessidade dos países árabes ricos da região assumirem um papel mais interventivo na estabilização da Síria, enviando mesmo as suas próprias tropas.



Em janeiro de 2018, o então secretário de Estado norte-americano, Rex Tillerson, entretanto afastado, defendia a manutenção a médio longo-prazo das tropas americanas na Síria, sublinhando ser preciso contrariar a influência iraniana e expulsar o Presidente Bashar al-Assad.



Hoje, soube-se que Trump decidiu prolongar um pouco o prazo que preferia para a retirada. Mas continua sem haver datas precisas.

"Quero trazê-las para casa"

A Administração norte-americana tem um contingente de cerca de dois mil soldados na Síria para combater os jihadistas do grupo Estado Islâmico. Nos últimos dias, o Presidente exprimiu várias vezes o seu desejo de um regresso rápido dos seus soldados.



Ainda terça-feira, Donald Trump foi claro. "Conseguimos em grande medida vencer o Estado Islâmico", afirmou, "mas por vezes é tempo de regressar a casa. E estamos a pensar nisso muito seriamente". "Quero trazer as nossas tropas de volta a casa", insistiu, prometendo uma decisão "muito em breve", em coordenação com os aliados norte-americanos.



De acordo com o Washington Post, Donald Trump pediu nesse mesmo dia aos chefes das forças norte-americanas para começarem a preparar a retirada, sem fixar uma data.



A coberto de anonimato, um alto responsável citado pelo jornal afirmou que, numa reunião terça-feira sobre o assunto, o Presidente concordou em manter as tropas americanas na Síria apenas para treinar as forças locais, de forma a garantir a segurança nas zonas tomadas ao Estado Islâmico, mas sem extravasar essa missão.



"Vai ser feita em breve uma declaração sobre a decisão que foi tomada", prometeu depois Dan Coats, diretor dos serviços de Informação norte-americanos, após a reunião terça-feira na Casa Branca sobre este dossier, onde "toda a gente marcou presença". Foi "tomada uma decisão importante" revelou, sem contudo entrar em pormenores.

Nova fase no conflito

O conflito sírio começa a entrar numa nova fase, agora que, no terreno, as operações militares parecem perder fôlego. Prova disso é a reunião tripartida e ao mais alto-nível, entre os Presidentes da Turquia, da Rússia e do Irão, em Ancara, esta quarta-feira, coincidindo com o anúncio da retirada a breve prazo dos norte-americanos.



Uma decisão que, nas palavras do Presidente iraniano, Hassan Rouhani, prova que "os Estados Unidos falharam no derrube do Governo sírio" do Presidente Bashar al-Assad, depois do exército sírio e os seus aliados terem vencido os seus opositores armados.



"Eles queriam alimentar a insegurança de modo a garantir os seus próprios interesses mas não conseguiram ter sucesso", afirmou Rouhani em conferência de imprensa após a reunião com o Presidente turco Reccep Tayyip Erdogan e o Presidente russo Vladimir Putin.



Os três concordaram em trabalhar juntos para estabilizar a Síria, apesar de se oporem no terreno. A Turquia apoia de forma mais ou menos discreta a oposição armada e política a Assad, enquanto que a Rússia e o Irão foram essenciais para a manutenção do Governo sírio.

Combates acalmam no terreno

A presença norte-americana no terreno fez-se sob o pretexto de luta contra os islamitas do Estado Islâmico. A influência do grupo é agora mínima depois de ter perdido as áreas geográficas que conquistara na Síria e no Iraque.



O exército sírio apoiado pela Rússia e pelo Irão, expulsou por seu lado até março último vários grupos islamitas armados - considerados rebeldes pelo Ocidente por se oporem a Assad - das cidades de Aleppo, de Ghouta oriental perto de Damasco e de outros grandes centros urbanos, garantindo uma acalmia nos combates.



Ancara está a por fim ao domínio das milícias curdas-sírias junto à fonteira norte da Síria com a Turquia, sem que Damasco levante um dedo para o impedir, apesar da invasão do seu território. Até porque a Turquia só avançou nesta ofensiva com o consentimento russo.



Com a aproximação turca a Moscovo e a reunião desta quarta-feira em Ancara, a par da retirada norte-americana, começaram a ser estabelecidas as primeiras linhas de uma possível solução para a Síria.



As batalhas e as escaramuças - agora provavelmente e sobretudo políticas e diplomáticas - seguem dentro de momentos.