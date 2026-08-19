Trump admite que "em algum momento" negociações sejam retomadas com Teerão

"Talvez em algum momento [as conversações com o Irão sejam retomadas], embora neste momento eu ache que a situação [em Ormuz] está muito boa. Mas sim, talvez em algum momento", afirmou Trump na Casa Branca, após o cessar-fogo bilateral assinado em junho ter expirado na segunda-feira.

O Presidente republicano voltou a insistir que, para um diálogo produtivo, Teerão deve mostrar a sua intenção de desmantelar completamente o seu programa nuclear.

"É muito simples, eles têm de se livrar de todo o armamento nuclear. O Irão não pode ter armas nucleares", frisou.

Trump também insistiu que o fluxo de navios através do estreito de Ormuz é bastante fluído, contrariamente ao que indicam informações vindas da região.

Embora "nem todas as embarcações passem por lá", nas "últimas duas semanas chegou muito petróleo", assegurou.

O Presidente norte-americano reiterou que Washington tem "controlo total do estreito" e garantiu que essa é uma das razões pelas quais o preço do barril de crude de referência nos Estados Unidos está atualmente entre "83 e 85 dólares" e "não chegou aos estimados 300".

Desde segunda-feira, dia em que tecnicamente expirou o cessar-fogo, o barril do Texas subiu 5% e atingiu hoje 87 dólares.