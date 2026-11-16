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Trump admite reunir-se com Kim Jong Un na China esta semana
O presidente norte-americano disse esta segunda-feira que poderá reunir-se com o líder norte-coreano, Kim Jong Un, na China esta semana, onde irá também conversar com os seus homólogos russo e chinês.
À saída da Casa Branca rumo às Filipinas e à China, onde irá conversar com o presidente russo, Vladimir Putin, e chinês, Xi Jin Ping, Trump disse aos jornalistas que poderá reunir-se também com Kim Jong Un.
"Estaremos com o presidente Xi. Também nos encontraremos com o presidente Putin e poderemos, ainda, encontrar-nos com Kim Jong Un", declarou Trump aos jornalistas.
Quando questionado sobre onde poderia ocorrer este encontro surpresa com o líder norte-coreano, o presidente norte-americano respondeu que Kim Jon Un "poderia vir" à China, mas que "isso depende do presidente Xi".
Donald Trump encontrou-se com o líder norte-coreano várias vezes durante o seu mandato primeiro mandato e já tinha manifestado interesse num novo encontro durante o seu atual mandato. No entanto, as autoridades norte-americanas de alto nível afirmaram anteriormente que não há planos imediatos para tal encontro.
A Coreia do Norte também indicou publicamente que não tem qualquer intenção de se reunir com o presidente dos EUA neste momento.
Donald Trump segue para Manila, onde participará, em primeiro lugar, numa cimeira das nações do Sudeste Asiático (ASEAN), antes de seguir para Shenzhen, na China, para a cimeira da Cooperação Económica da Ásia-Pacífico (APEC), que reúne os 21 países da região da Ásia-Pacífico.
Trump anunciou que vai reunir-se com Putin e Xi esta quinta-feira, à margem da cimeira da APEC.
Segundo a Casa Branca, a reunião entre os três líderes deverá abordar a proliferação nuclear, bem como a guerra no Médio Oriente, desencadeada em fevereiro pelos bombardeamentos de Israel e dos EUA contra o Irão.