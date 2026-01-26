Trump diz que Administração está a "analisar tudo" sobre assassínio em Minneapolis

Em declarações ao Wall Street Journal, Donald Trump disse que o Governo está a investigar o incidente e mostrou-se disposto a retirar os agentes da cidade, embora sem especificar um prazo.

Braço de ferro

"Estamos a investigar, a rever tudo e emitiremos uma resolução", disse Donald Trump. Questionado se o agente que atirou em Alex Pretti tinha agido de forma correta, Trump não respondeu.Alex Pretti, um enfermeiro norte-americano de 37 anos, foi morto por agentes da imigração (ICE) na manhã de sábado numa rua de Minneapolis, depois de ter sido imobilizado enquanto gravava com o telemóvel os agentes durante uma manifestação contra a política migratória de Trump.O Governo norte-americano alega que o agente agiu em legítima defesa e que Pretti tinha na sua posse uma arma. No entanto, os vídeos publicados até ao momento contradizem a versão oficial.O Departamento de Segurança Interna alegou que o enfermeiro "resistiu violentamente" ao ser desarmado até que os agentes realizaram "tiros defensivos", embora as imagens gravadas por transeuntes contradigam essa versão e mostrem um agente federal a disparar várias vezes contra Pretti.Na entrevista à publicação norte-americana, Donald Trump criticou Pretti por estar na posse de uma arma: "Não gosto de tiros. Não gosto"."Não gosto que alguém entre num protesto com uma arma muito potente, completamente carregada e com dois carregadores cheios de balas. Isso também não é um bom sinal", acrescentou.As autoridades locais negam a versão do Governo, afirmando que a arma estava legalmente registada e que Pretti foi baleado depois de esta ter sido apreendida.“Penso que só tivemos três homicídios na cidade este ano, dois deles da autoria do ICE”, disse Jacob Frey, presidente da Câmara de Minneapolis.Alex Pretti é o segundo cidadão norte-americano a ser morto por agentes do ICE em Minneapolis nas últimas semanas, depois de Renee Good no início do mês.Esta segunda morte por um agente do ICE gerou uma nova onda de indignação entre os norte-americanos e um braço de ferro entre a Administração Trump e as autoridades locais.De acordo com o Wall Street Journal, os assessores de Trump têm vindo a debater há semanas as políticas de deportação e chegaram a considerar a situação em Minneapolis como um fardo político."Alguns membros da Administração temem que as sondagens e a opinião pública se tenham voltado contra as medidas de imigração da Administração nas cidades, e algumas discussões têm-se concentrado em como continuar com as deportações sem entrar em conflito com os manifestantes", escreveu o Wall Street Journal.Esta segunda-feira há uma nova audiência judicial a pedido do Minnesota para tentar conseguir uma ordem temporária de restrição contra a operação que é conduzida pelo ICE no Estado.Alguns republicanos juntaram-se aos democratas para pedir uma investigação abrangente a estas duas mortes.Os termos da investigação tornaram-se um ponto de discórdia no caso de Renee Good. O incidente está a ser investigado pelo FBI, depois de as autoridades do Minnesota se terem retiraram do caso após um desentendimento com funcionários federais.Ao que tudo indica, outra disputa poderá surgir durante a investigação do segundo tiroteio fatal. No domingo, o chefe de polícia de Minneapolis, Brian O'Hara, disse à BBC que agentes federais impediram o acesso de policiais estaduais ao local do crime, apesar de terem obtido um mandado de busca.c/agências