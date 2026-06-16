Mundo
Guerra no Médio Oriente
Trump afirma que primeiro-ministro israelita precisa de ser "mais responsável" em relação ao Líbano
Na cimeira do G7, em França, o presidente norte-americano acrescentou que comunicou a Israel que não gostou do ataque a Beirute.
O presidente Donald Trump afirmou que tem uma ótima relação com o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, mas que este precisa de ser mais responsável em relação ao Líbano.
"Israel está a lutar contra o Hezbollah "há muito tempo e muitas pessoas estão a ser mortas", adiantou. Questionado se está frustrado com o primeiro-ministro israelita, Trump disse que têm uma "ótima relação", mas acrescentou que Netanyahu "precisa de ser mais responsável em relação ao Líbano".
"Não gostei do ataque... foi demais", disse ainda o presidente norte-americano sobre o recente ataque a Beirute, afirmando em seguida que "sem os EUA, não haveria Israel... porque nenhum outro presidente estaria disposto a fazer o que eu fiz", rematou, em declarações aos jornalistas, durante a cimeira do G7 em Évian, França.
"Não gostei do ataque... foi demais", disse ainda o presidente norte-americano sobre o recente ataque a Beirute, afirmando em seguida que "sem os EUA, não haveria Israel... porque nenhum outro presidente estaria disposto a fazer o que eu fiz", rematou, em declarações aos jornalistas, durante a cimeira do G7 em Évian, França.
Na mesma ocasião, o presidente norte-americano afirmou que "o Irão nunca terá uma arma nuclear" ao abrigo de um novo acordo que, ainda segundo Trump, está a entrar numa "segunda fase", sobre a qual não revelou mais pormenores.
"Temos um acordo justo, um bom acordo", considerou.
"Temos um acordo justo, um bom acordo", considerou.