Trump ameaça bombardear Omã em caso de interferência no acordo sobre Ormuz

Trump ameaça bombardear Omã em caso de interferência no acordo sobre Ormuz

Donald Trump ameaçou atacar o Omã caso o país se oponha a um acordo favorável aos Estados Unidos nas negociações sobre o estreito de Ormuz e o fim da guerra com o Irão.

RTP / Adicionar como fonte informativa
Foto: Bonnie Cash - EPA

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Cumpridos seis meses desde o início da guerra, Donald Trump aponta a mira a um novo alvo, à medida que se aproxima o fim do prazo diplomático de dois meses para a conslusão das hostilidades no Irão, sem registo de avanços significativos.

“Se o Omã se intrometer no nosso caminho, vamos bombardeá-los até à exaustão”, afirmou o presidente dos EUA sobre o país com a qual estabelece uma parceria estratégica de longa data.

Em entrevista à Fox News, o líder norte-americano alertou para as consequências de uma eventual interferência de Mascate nos esforços de colocar um ponto final ao conflito no Médio Oriente.



O inquilino da Casa Branca revelou também não estar preocupado com o fim do prazo para o acordo, referindo não ter “pressa” para o triunfo da paz.

Irão e Omã, este último no papel de mediador, têm excluído Washington das conversações sobre a passagem marítima de navios no estreito de Ormuz. Em resposta, os norte-americanos impõem um bloqueio aos portos iranianos, confirmou o Ministério dos Negócios Estrangeiros iraniano.

O canal entre o Golfo Pérsico e o Golfo de Omã, por onde é transportado cerca de 20 por cento do abastecimento mundial de petróleo que circula via marítima, mantém-se interdito desde o primeiro ataque israelo-americano contra o Irão, a 28 de fevereiro.

A entrevista à Fox News aconteceu na sequência das anteriores declarações de Donald Trump sobre a eventual tomada do estreito de Ormuz como parte do território norte-americano assim que o conflito for dado como terminado. 

Em reação, Teerão reafirmou, no último sábado, que a passagem “continuará a ser iraniana”.
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