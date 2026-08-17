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Trump ameaça bombardear Omã em caso de interferência no acordo sobre Ormuz
Donald Trump ameaçou atacar o Omã caso o país se oponha a um acordo favorável aos Estados Unidos nas negociações sobre o estreito de Ormuz e o fim da guerra com o Irão.
Cumpridos seis meses desde o início da guerra, Donald Trump aponta a mira a um novo alvo, à medida que se aproxima o fim do prazo diplomático de dois meses para a conslusão das hostilidades no Irão, sem registo de avanços significativos.
“Se o Omã se intrometer no nosso caminho, vamos bombardeá-los até à exaustão”, afirmou o presidente dos EUA sobre o país com a qual estabelece uma parceria estratégica de longa data.
Em entrevista à Fox News, o líder norte-americano alertou para as consequências de uma eventual interferência de Mascate nos esforços de colocar um ponto final ao conflito no Médio Oriente.
O inquilino da Casa Branca revelou também não estar preocupado com o fim do prazo para o acordo, referindo não ter “pressa” para o triunfo da paz.
Irão e Omã, este último no papel de mediador, têm excluído Washington das conversações sobre a passagem marítima de navios no estreito de Ormuz. Em resposta, os norte-americanos impõem um bloqueio aos portos iranianos, confirmou o Ministério dos Negócios Estrangeiros iraniano.
O canal entre o Golfo Pérsico e o Golfo de Omã, por onde é transportado cerca de 20 por cento do abastecimento mundial de petróleo que circula via marítima, mantém-se interdito desde o primeiro ataque israelo-americano contra o Irão, a 28 de fevereiro.
A entrevista à Fox News aconteceu na sequência das anteriores declarações de Donald Trump sobre a eventual tomada do estreito de Ormuz como parte do território norte-americano assim que o conflito for dado como terminado.
“Se o Omã se intrometer no nosso caminho, vamos bombardeá-los até à exaustão”, afirmou o presidente dos EUA sobre o país com a qual estabelece uma parceria estratégica de longa data.
Em entrevista à Fox News, o líder norte-americano alertou para as consequências de uma eventual interferência de Mascate nos esforços de colocar um ponto final ao conflito no Médio Oriente.
President Trump told Fox News that Iran should "put up the white flag of surrender."— Trey Yingst (@TreyYingst) August 17, 2026
"I have no time schedule," Trump added. "I'm not in a hurry...the midterms have nothing to do with my thinking."
The President confirmed there is a direct backchannel with IRGC officials.… pic.twitter.com/OAHFVWSQFs
O inquilino da Casa Branca revelou também não estar preocupado com o fim do prazo para o acordo, referindo não ter “pressa” para o triunfo da paz.
Irão e Omã, este último no papel de mediador, têm excluído Washington das conversações sobre a passagem marítima de navios no estreito de Ormuz. Em resposta, os norte-americanos impõem um bloqueio aos portos iranianos, confirmou o Ministério dos Negócios Estrangeiros iraniano.
O canal entre o Golfo Pérsico e o Golfo de Omã, por onde é transportado cerca de 20 por cento do abastecimento mundial de petróleo que circula via marítima, mantém-se interdito desde o primeiro ataque israelo-americano contra o Irão, a 28 de fevereiro.
A entrevista à Fox News aconteceu na sequência das anteriores declarações de Donald Trump sobre a eventual tomada do estreito de Ormuz como parte do território norte-americano assim que o conflito for dado como terminado.
Em reação, Teerão reafirmou, no último sábado, que a passagem “continuará a ser iraniana”.