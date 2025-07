Trump ameaça Brasil com tarifas de 50% e mostra apoio a Bolsonaro

(em atualização)





A missiva enviada a Lula da Silva explica o aumento das tarifas impostas ao Brasil com os "ataques insidiosos" contra as "eleições livres" e a liberdade de expressão, lembrando em concreto o julgamento contra o ex-presidente brasileiro.

“Os produtos que transitarem por outro país para evitar esta sobretaxa estarão sujeitos a tarifas mais elevadas”, ameaçou.







A tensão entre os Estados Unidos e o Brasil despoletou na segunda-feira na sequência da Cimeira de chefes de Estado e Governo dos BRICS (reunião que foi presidida pelo Brasil) e na qual os membros das economias emergentes criticaram as sanções económicas unilaterais.



Após essa declaração, Trump ameaçou impor uma tarifa aduaneira adicional de 10% aos países que "alinharem" com o bloco e de seguida posicionou-se a favor do ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro, rival de Lula da Silva nas eleições de 2022.



"Deixem Bolsonaro em paz", disse Trump.



Em resposta, a presidência brasileira frisou que o país não aceita "interferência ou tutela de quem quer que seja", lembrando que “ninguém está acima da lei”.



Já esta quarta-feira, depois de uma nota de apoio da embaixada dos Estados Unidos em Brasília a Bolsonaro, o Ministério brasileiro das Relações Exteriores convocou o diplomata norte-americano no país.





, considera Donald Trump.O presidente norte-americano acrescenta que o julgamento em curso do ex-presidente brasileiro no Supremo Tribunal Federal “não deveria estar a acontecer”., escreveu Trump, na carta endereçada ao Presidente brasileiro, Lula da Silva.É nesta mesma carta que