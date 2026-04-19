Trump ameaça destruir o Irão se não houver acordo. EUA envia delegação para negociar paz

Num discurso proferido num evento em Michigan, Kamala Harris afirmou que o primeiro-ministro israelita arrastou Donald Trump para o conflito com o Irão e classificou a Administração Trump como a "mais corrupta" da história dos Estados Unidos.





"Estamos com a Administração presidencial mais corrupta, insensível e incompetente da história dos Estados Unidos", afirmou Harris, no evento em Detroit organizado pelo Comité Democrata Feminino de Michigan, no sábado.





"Aquilo que ele fez foi, primeiro, aos olhos dos nossos aliados, acabar com a nossa fiabilidade. Segundo, acabou com a influência que tínhamos para podermos falar sobre certas questões, apesar de sabermos que temos sido imperfeitos", apontou.



Trump quer "andar por aí como se fosse forte e usar a força militar norte-americana contra quem ele quiser".







Nas palavras da ex-candidata democrata, o presidente dos EUA empurrou o país para uma guerra que "os norte-americanos não queriam". Trump usou o conflito no Irão, acusou Harris, como "uma tentativa frágil de desviar a atenção dos arquivos de Epstein".





"Este é o primeiro presidente dos EUA, de qualquer partido, desde a Segunda Guerra Mundial, a abandonar a responsabilidade da América de (...) nutrir e proteger as nossas alianças e amizades", continuou, acrescentando que Trump também é o primeiro líder norte-americano a "nem sequer fingir, e na verdade, descartar a importância de defender regras e normas internacionais como a soberania e a integridade territorial".





A ex-vice-presidente Kamala Harris e outros pré-candidatos democratas à presidência discursaram, no sábado, num evento de angariação de fundos em Detroit.

