Trump antevê "futuro espetacular" para a Coreia do Norte e "amigo Kim Jong-un"

"O potencial é espetacular, uma grande oportunidade, como quase nenhuma outra na história, para o meu amigo Kim Jong-un", escreveu Donald Trump, na conta oficial da rede social Twitter.

Vietnam is thriving like few places on earth. North Korea would be the same, and very quickly, if it would denuclearize. The potential is AWESOME, a great opportunity, like almost none other in history, for my friend Kim Jong Un. We will know fairly soon - Very Interesting!