Trump e Kim em Hanói para desencravar desnuclearização

Paulo Alexandre Amaral - RTP26 Fev, 2019, 22:50 / atualizado em 26 Fev, 2019, 22:54 | Mundo

O facto de não haver sinais de reais progressos na desnuclearização da Península Coreana não significa, porém, que o encontro histórico de Singapura, a 12 de junho do ano passado, tenha produzido um resultado nulo. Antes de tudo, serviu para aliviar a tensão na região, onde os receios de uma escalada eram razão de inquietações para os sul-coreanos, principais aliados dos Estados Unidos naquela zona do globo.











O final da Cimeira de Singapura, durante o qual estiveram reunidos a sós, foi marcado por sorrisos e abraços, uma cordialidade sem suspeitas que alimentou mais a imprensa do que a diplomacia bilateral. Donald Trump viria dizer que estabeleceu “laços muito especiais” com Kim Jong-un, o que abria caminho a um novo tipo de relação entre os dois países. O presidente norte-americano abria um canal com Kim Jong-un, agora visto como “muito inteligente”, um negociador “muito digno e difícil”, o oposto do epíteto de "Rocket Man" com que o brindara escassos meses antes.





Pyongyang mostrava-se finalmente empenhada em trabalhar pela "completa desnuclearização" da península, reiterando a promessa na declaração de Panmunjom, a 27 de abril, no encontro entre Kim Jong-un e Moon Jae-in, o Presidente sul-coreano.





Contudo, um embróglio ficou dessas rondas negociais até hoje, véspera da Cimeira de Hanói: estão ainda por definir os detalhes do processo de desnuclearização da Península Coreana. E é nesse sentido que Hanói deverá produzir o que falhou no pós-Singapura: “progressos reais”.

Agenda presidencial





Um mestre da propaganda em nome próprio, o Presidente Trump não tem deixado de tirar proventos do encontro de há oito meses. Disse-o em voz alta para inimigos e aliados que "se não fosse o presidente os Estados Unidos e a Coreia estariam agora numa guerra terrível".









E, para cantar vitória, é possível que Trump possa vir a baixar a fasquia em relação à Coreia do Norte. Seja por vir a tornar-se mais realista, seja por essa pressa de assinar um acordo com alíneas concretas, o mais provável é que as exigências norte-americanas venham nestes dois dias no Vietname fazer o seu caminho numa linha ténue, sem o bluff de 2018. Mas, não esquecendo que o secretário de Estado Mike Pompeo manteve uma agenda activa de quatro reuniões com Pyongyang nos últimos meses, não é de desprezar que o resultado de Hanói esteja já definido e os procedimentos de quarta e quinta-feira sejam meramente cerimoniais.

Pedras no caminho





Com a reunião a ter como cabeças-de-cartaz Donald Trump e Kim Jong-un, na sombra permanecerá o suspeito do costume: Pequim, na pessoa do Presidente chinês, Xi Jinping.



O líder coreano não dará um passo sem a bênção do seu maior – aliás, único – aliado. E Trump sabe-o, devendo igualmente ter consciência de que a guerra comercial que aqueceu nos últimos meses com a questão das taxas às importações da China desempenhará esta semana o seu papel à mesa das conversações.









Consciente de que precisa da China para uma pressão final no dossier da efetiva desnuclearização da Coreia do Norte, Trump aliviou nos últimos dias o discurso sobre a taxação das importações chinesas, manifestando-se disponível para um acordo a contento das duas partes. O novo posicionamento da Administração norte-americana não terá deixado de ter em vista que o aliviar da tensão com Pequim será fundamental para evitar que uma intervenção silenciosa da China venha a minar um acordo sobre o arsenal nuclear norte-coreano.

A escolha de Hanói





Hanói não foi uma escolha feita ao acaso. Outrora inimigo declarado dos Estados Unidos, o Vietname mantém agora uma relação saudável com Washington, que poderá estar aqui a mostrar aos norte-coreanos como um regime isolado foi em três décadas capaz de operar uma mudança na sua estrutura socio-produtiva que lhe permite agora manter um tecido económico robusto e uma integração nos mercados internacionais.









Mais aprazível para a estrutura mental da liderança norte-coreana será, no entanto, o facto de o Partido Comunista do Vietname ter liberalizado a economia sem garantir do outro lado da moeda direitos civis ou políticos aos seus cidadãos. Uma mão-de-ferro sobre a imprensa é outro dos primados de que o regime não abdica.

Na verdade, os meses que antecederam a reunião histórica tinham começado a produzir esses efeitos positivos sobre a questão norte-coreana. O mundo já tinha por hábito assistir aos testes nucleares de Pyongyang, seguidos do Presidente americano a redobrar o nível ofensivo da sua linguagem para com o líder norte-coreano, quando, na esteira das reuniões preparativas do encontro de Singapura, e depois das ameaças de um ataque com “fogo e fúria”, Trump fez inversão de marcha à retórica belicista para surgir com um inusitado “Nós apaixonámo-nos”. Ele e Kim Jong-un, “And then, we fell in love”. “Ele escreveu-me cartas lindas”, justificou o Presidente norte-americano.Sempre no mesmo sentido, tal como Singapura, também Hanói irá ajudar Donald Trump na preparação da recandidatura à Casa Branca. Não é por acaso que uma das divisas que saiu dessas rondas negociais com Kim Jong-un foi a promessa de desnuclearização da Península Coreana até 2020.Já em junho passado o encontro de Singapura havia sido antecedido por uma visita discreta à China, onde Kim Jong-un, numa altura de relações conturbadas com o o seu mentor, procurou um gesto de reconciliação antes de avançar para qualquer contacto com os Estados Unidos.Depois de romper com a ortodoxia comunista, o Vietname aderiu à Organização Mundial do Comércio (mantém acordos comerciais multilaterais com várias nações), sendo agora um importante parceiro económico e aliado de defesa dos Estados Unidos.