Coreia do Norte: Sede de mísseis balísticos exposta com Trump ansioso por segunda cimeira

A instalação de Sino-ri é uma das 20 bases de mísseis balísticos que a Coreia do Norte não declarou, de acordo com um relatório do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais, publicado esta segunda-feira, que descreve com detalhe a localização, as capacidades e a utilização da base.



De acordo com os três académicos, especialistas em defesa, serviços secretos e questões da Coreia do Norte, o local – a 77 quilómetros de Pyongyang e a 270 quilómetros de Seul – é a sede da brigada de mísseis de médio alcance Nodong-1.



Os autores notam ainda que o mais novo míssil balístico Pukkuksong-2 (KN-15) poderá ter sido desenvolvido nesta base. O míssil foi testado a 12 de fevereiro de 2017, pouco depois da tomada de posse de Donald Trump.





Terá sido a partir desta base que foram lançados os mísseis Scud e posteriormente os mísseis de médio alcance Nodong.





Trump “ansioso” por segunda cimeira

Ainda assim, a Casa Branca revelava que as sanções económicas à Coreia do Norte são para continuar.







“Parece que eles estão a jogar um jogo. Continuam a ter toda a capacidade operacional", mesmo que destruam as instalações nucleares que revelaram”, acrescenta.





As dúvidas quanto às intenções da Coreia do Norte em realmente proceder à desnuclearização têm sido alimentadas pelos poucos avanços feitos desde que Kim Jong-un e Donald Trump assinaram um acordo vago, em troca de garantias de segurança de Washington, na cimeira de Singapura, realizada em junho.





Localizada a 212 quilómetros a norte da zona desmilitarizada que separa as duas Coreias, a base está implantada no complexo de Sino-ri, com 18 quilómetros quadrados, e alberga uma unidade do tamanho de um regimento.“A base operacional dos mísseis Sino-ri e os mísseis Nodong instalados neste local enquadra-se na alegada estratégia militar nuclear da Coreia do Norte, fornecendo uma capacidade de ataque nível operacional nuclear ou convencional contra alvos localizados tanto na Península Coreana e na maior parte no Japão”, e até mesmo o território dos EUA de Guam no Pacífico Ocidental, lê-se no relatório.Os três autores acrescentam que a base é defendida por artilharia antiaérea colocada nas proximidades. Nas imediações estão igualmente localizadas duas academias de treino militar.A revelação da base acontece três dias após uma reunião preparatória para um segundo encontro entre o líder da Coreia do Norte e o Presidente dos Estados Unidos.No sábado, o próprio Donald Trump dizia ter tido um “encontro incrível" com o enviado de Pyongyang Kim Yong Chol.“Concordámos em encontrarmo-nos, provavelmente no final de fevereiro. Escolhemos um país mas só o anunciamos no futuro. Kim Jong-un está muito ansioso por este encontro e eue também. Fizemos muitos progressos que não foram relatados pelos meios de comunicação social”, declarou Donald Trump.Já em relação à existência da base militar, a Casa Branca não se pronunciou, nem respondeu aos pedidos de comentário.A base de Sino-ri está entre as 20 instalações não declaradas em novembro e, como tal, “não é objeto das negociações de desnuclearização”, refere Vitor Cha, um dos especialistas e autores do relatório.Apesar de qualquer acordo de desnuclearização obrigar a declarar, verificar e desmantelar as bases de mísseis, “os norte-coreanos não vão negociar nada que não divulgam”, observou o autor.Um porta-voz do Exército sul-coreano, citado pelo diário The Guardian , garantiu que têm monitorizado a base de Sino-ri “com interesse, em cooperação com os Estados Unidos”, assim como outras instalações de mísseis não declaradas.