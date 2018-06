Singapura. Trump e Jong-un cara a cara para a cimeira do tudo ou nada

Paulo Alexandre Amaral - RTP11 Jun, 2018, 21:00 / atualizado em 11 Jun, 2018, 21:04 | Mundo

Por outro lado, os holofotes estarão sobre o Presidente dos Estados Unidos face à pressão que vem exercendo nos últimos meses sobre o regime de Pyongyang, ao qual aplicou, particularmente nas últimas semanas, uma estratégia do mundo dos negócios, com um bluff que o levou a ameaçar por várias vezes desmarcar o encontro de Singapura.





Um dado é certo. Depois do fiasco da Cimeira do G7, Trump não pode dar-se ao luxo de mais um golpe de teatro como aquele que protagonizou no prólogo canadiano este fim de semana. Desagradado com o comportamento do primeiro-ministro canadiano, Justin Trudeau, o Presidente norte-americano retirou a assinatura da ata conjunta dos sete países mais ricos do mundo e lançou-se numa diatribe contra Otava que estará mais relacionada com as renegociações em curso do NAFTA, o acordo de comércio entre os Estados Unidos, México e Canadá, do que com os assuntos levados à reunião do G7.





A reconversão de Kim

Mais temperado parece estar Kim Jong-un, que não se faz ouvir há semanas, contrastando com a atitude belicista que vinha assumindo nos últimos anos. O líder norte-coreano poderá sentir que as demonstrações de força, com testes nucleares regulares – incluindo da bomba de hidrogénio -, lhe garantiram uma boa posição à mesa de negociações, sentindo agora que o momento é de contenção. Foi de facto um líder descontraído aquele que há mês e meio visitou a Coreia do Sul, quebrando uma barreira política que há décadas separava os dois países. Já antes a irmã do líder assistira à abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno na Coreia do Sul, com os dois países a desfilarem em conjunto sob a bandeira de uma península unificada.



O passo em direção a sul foi antecedido por uma visita discreta à China, onde terá procurado o conforto do seu mentor antes de avançar para qualquer contacto com os Estados Unidos.

A recente imposição de tarifas sobre importações de aço e alumínio que aqueceu as relações com os principais parceiros de trocas, lançando o comércio mundial numa guerra comercial mais do que indesejada, é outra das molduras que poderá condicionar a irascibilidade do líder norte-americano. O que não deixará de convocar a uma leitura irónica do encontro, já que Donald Trump parece, nesta altura, ter um melhor relacionamento com um ditador do que com os seus parceiros mais chegados, incluindo vizinhos territoriais e o próprio Reino Unido.

A viagem do líder norte-coreano à capital chinesa foi então vista à luz da agenda internacional de Pyongyang dos meses seguintes, em concreto, os encontros com o Presidente sul-coreano, Moon Jae-in e com o Presidente norte-americano, Donald Trump. Não foi contudo claro o conteúdo dos contactos de Kim com o presidente chinês, Xi Jinping, sabendo-se no entanto que acompanharam o líder norte-coreano o ministro dos Negócios Estrangeiros, Ri Yong-ho, e um grupo de altos funcionários da administração e do Partido dos Trabalhadores, parcelas fundamentais da contabilidade diplomática da Península Coreana no ano que corre.





Uma tese que ganhou força foi a do regresso do filho pródigo, ou seja, Pyongyang a procurar a reconciliação com o patrono natural depois de desgastar a relação com uma série de testes nucleares que mereceram uma censura generalizada. Há décadas que Pequim funciona como asa protetora do regime de Pyongyang, mas nos últimos anos - e em particular nos últimos meses - a relação entre os dois países tinha-se desgastado face à determinação do líder norte-coreano em pôr de pé um programa nuclear consolidado, com um arsenal capaz de remover qualquer cenário de ameaça a partir da Coreia do Sul ou do aliado dos sul-coreanos em Washington. O sinal mais revelador de uma paciência a esgotar-se chegou com a inédita luz verde de Pequim aos pacotes de sanções levadas pelos Estados Unidos ao Conselho de Segurança da ONU. Pequim cortaria mesmo a ajuda ao regime, o que foi lido como o desejo dos chineses de não quererem ver alimentado um diferendo nuclear à porta de casa.





As condições de Donald

"O único desfecho"

Para que isso não venha a acontecer, o chefe da diplomacia deixou o recado: “A desnuclearização total, verificável e irreversível da Península Coreana é o único desfecho que os Estados Unidos aceitarão”. Há poucos meses Donald Trump referia-se a Kim Jong-un como rocket man (homem foguete). Esta terça-feira começa a contagem decrescente para uma nova era das relações entre os dois. Falta saber que sentido darão aos 20 milhões de dólares despendidos para realizar a cimeira.

Com informação direta de Pequim, a viagem de Kim Jon-un foi vista por Donald Trump como um sinal de boa vontade e de viabilização do cenário de uma desnuclearização da Península Coreana. A questão pode no entanto estar nos interstícios da terminologia.Sabe-se que a Administração Trump exige no essencial o cumprimento de três pontos na agenda do encontro desta terça-feira: a desnuclearização, o fim dos testes com mísseis e o fim das ameaças militares (à Coreia do Sul); o que não é claro é o conteúdo da contra-oferta americana. Mas nada disto apaga a questão terminológica. Como é referido por alguns analistas, Kim poderá de facto estar disposto a entregar o programa em que vem trabalhando há anos e aceitar o processo de desnuclearização; há porém a forte possibilidade de o líder norte-coreano entender que desnuclearização significa desnuclearização de toda a península, ou seja, não apenas da Coreia do Norte mas também da Coreia do Sul.Kim Jong-un foi, aliás, muito explícito acerca deste ponto, quando admitiu a Xi Jinping que estava disposto a ceder no programa nuclear mas com condições: “A questão da desnuclearização da Península Coreana pode ser resolvida, se a Coreia do Sul e os Estados Unidos responderem aos nossos esforços com boa vontade, criando uma atmosfera de paz e estabilidade, tomando medidas nesse sentido”.Kim Jong-un poderá aqui exercer as suas exigências no sentido de anular a parceria militar que existe entre a Coreia do Sul e os Estados Unidos, com as frequentes operações militares e manobras conjuntas nas águas da Coreia. E, fruto do recente encontro com Pequim, pode supor-se que a sombra chinesa estará projectada no encontro entre Kim e Trump.A ideia de que o líder coreano prepara um reinado à sua medida está igualmente nas recentes mexidas que fez no aparelho militar, removendo três generais de topo. Oda cúpula do exército anunciado na semana passada faz parte de uma mudança vem sendo levada a cabo desde que Kim Jon-un assumiu o poder, em 2011. Os militares que estão agora de saída têm 68, 77 e 81 anos, o que sugere a renovação por uma geração mais nova, homens da confiança do líder que já ocupavam posições sensíveis e de alto nível e que, sublinharam os analistas, “lhe são muito leais e com experiência na intera"ção com delegações estrangeiras”.É, portanto, uma cimeira de tudo ou nada, uma última oportunidade que está a ser pesada com todos os cuidados em Pyongyang. Do outro lado, o secretário de Estado Mike Pompeo já fez saber que a Administração americana está preparada para o caso de as conversações falharem. Redobrar o pacote de sanções – o próprio presidente Trump já acenou com uma lista de 300 medidas nesse sentido – e o implementar de medidas de segurança como não foram vistas até agora, nas palavras de Pompeo.