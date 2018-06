Mike Pompeo acredita que cimeira entre Trump e Jong-un trará "paz e prosperidade"

RTP11 Jun, 2018, 16:02 / atualizado em 11 Jun, 2018, 16:05 | Mundo

Em declarações citadas pela agência Reuters, Mike Pompeo afirmou que a cimeira de terça-feira é a prova de que os dois países estão “empenhados em chegar a uma solução que beneficiaria ambas as partes bem como o mundo inteiro”.



“O objetivo principal desta cimeira não mudou”, afirma Mike Pompeo. A desnuclearização é a questão primordial e é, segundo o secretário de Estado norte-americano, a única resposta que vão aceitar.



Pompeo acrescenta que os Estados Unidos querem perceber se a promessa de desnuclearização da Coreia do Norte é verdadeira.



O chefe da diplomacia norte-americana diz ainda que a Administração Trump está determinada em “oferecer garantias de segurança que são diferentes, únicas”, em troca da “desnuclearização completa, verificável e irreversível” da Coreia do Norte.

"Passos certos"





Até Kim Jong-un colocar em prática a desnuclearização, Mike Pompeo afirma que as sanções permanecem de pé e ameaça que poderão aumentar: “Se a diplomacia não se mover na direção correta, essas medidas aumentarão”.



Pompeo promete “mais investimentos e mais oportunidades económicas” para a Coreia do Norte se forem dados os “passos certos”.



O ex-número um da CIA afirma, no entanto, que está otimista com este primeiro encontro entre o Presidente norte-americano e o líder norte-coreano. “Isto é, verdadeiramemente, uma missão de paz”, clamou.



O encontro histórico realiza-se esta terça-feira em Singapura. É a primeira vez que os líderes dos dois países se reúnem na mesma sala, depois de quase 70 anos de afastamento. A cimeira está marcada para as 9h00 (2h00 em Lisboa).