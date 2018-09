Desnuclearização em cima da mesa na terceira cimeira entre Coreias

RTP17 Set, 2018, 13:40 / atualizado em 17 Set, 2018, 13:42 | Mundo

Os líderes da Coreia do Norte e Coreia do Sul vão reunir-se durante três dias. O encontro entre Kim Jong-un, líder da Coreia do Norte, e Moon Jae-in, Presidente da Coreia do Sul, irá decorrer em Pyongyang. É a primeira deslocação, em mais de uma década, de um líder sul-coreano à capital da Coreia do Norte. A terceira cimeira intercoreana decorre entre terça e quinta-feira.



A cimeira entre Kim Jong-un e Moon Jae-in tem como temas principais a desnuclearização da Península Coreana e a redução de tensões militares entre os países. Para Moon Jae-in, esta cimeira representa ainda a possibilidade de impulsionar a discussão e negociações entre a Coreia do Norte e os Estados Unidos.







“Durante a próxima cimeira intercoreana, chegamos a um acordo de que examinaríamos o resultado da implementação da Declaração de Panmunjom, e confirmaríamos como levar adiante a declaração. As discussões na cimeira também serão centradas em questões relacionadas com a solução permanente da paz e da prosperidade comum na Península Coreana, bem como, em particular, medidas práticas para realizar a desnuclearização na península”, afirmou a 6 de setembro, durante uma conferência de imprensa em Seul, o diretor da segurança nacional da Coreia do Sul, Chung Eui-yong.

Kim Jong-un está determinado a completar o processo de desnuclearização da Península Coreana e a promover a unificação dos dois países. O jornalpublicou um comentário de Kim Jong-un: “Devemos derrubar este muro de conflito para atender aos constantes ideais e pedidos do povo coreano para abrir um grande caminho para a unificação”.A Coreia do Norte e a Coreia do Sul abriram na passada sexta-feira, em Kaesong, um gabinete onde irá ser discutido o fim do conflito entre os dois países.Esta é a terceira cimeira entre os líderes dos países. A 27 de abril ocorreu a cimeira histórica que culminou com a assinatura da Declaração de Paz, Prosperidade e Unificação de Panmunjom. O encontro permitiu o começo do diálogo entre os dois países para a desnuclearização da Península Coreana. A segunda cimeira aconteceu em maio de 2018.