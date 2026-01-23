Trump anuncia candidatura dos EUA à Expo 2035 em Miami

"Uma Expo 2035 em Miami pode ser o próximo passo fundamental na nossa nova Era Dourada da América", destacou o Presidente norte-americano na sua rede social, a Truth Social.

Desde que regressou ao poder, há um ano, o multimilionário de 79 anos tem agitado a ordem mundial, desafiando as alianças dos EUA, nomeadamente com o seu desejo declarado de adquirir a Gronelândia, um território autónomo dinamarquês no Ártico.

Marco Rubio, atual secretário de Estado dos EUA e antigo senador pela Florida, será encarregado de "coordenar e promover" a "tremenda oportunidade de unir o mundo", acrescentou Donald Trump.

Para o líder republicano, o evento criaria "milhares de empregos" e significaria "biliões de dólares em crescimento para a nossa economia".

O inquilino da Casa Branca enfatizou ainda que "lutou muito" durante o seu primeiro mandato, entre 2017 e 2021, para garantir que os Estados Unidos receberiam o Campeonato do Mundo da FIFA deste ano e os Jogos Olímpicos de 2028 em Los Angeles.

"Espero ganhar e participar na Expo 2035 em Miami", concluiu Donald Trump.

Realizadas em todo o mundo desde 1851, as Exposições Mundiais oferecem aos países participantes a oportunidade de competir através da arquitetura dos seus pavilhões e da apresentação das suas culturas e tecnologias.

Depois de Osaca, no Japão, em 2025, a próxima Exposição Mundial será realizada em 2030 em Riade, capital da Arábia Saudita.