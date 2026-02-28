Trump anuncia "grande operação de combate"
O Presidente dos Estados Unidos anunciou hoje que o seu país iniciou "grandes operações de combate no Irão" e que o objectivo é "eliminar ameaças iminentes".
"A hora da vossa liberdade está ao alcance das mãos", disse Donald Trump através da rede social Truth Social, confirmando o envolvimento dos EUA no ataque ao Irão.
Segundo Trump, o objetivo é "eliminar ameaças iminentes" do regime iraniano.
Sobre o programa nuclear do país, o presidente dos Estados Unidos disse que o Irão continua a desenvolvê-lo e que planeia mísseis capazes de atingir os Estados Unidos. "Nunca terão a arma nuclear", afirmou.
Dirigindo-se ao povo do Irão, Trump disse para se proteger e para não deixar passar o que considerou uma oportunidade.
"Agora é tempo de controlarem o vosso destino", apelou.
Trump acrescentou que os militares iranianos poderão ter "imunidade" se baixarem as armas e que a outra opção é a "morte certa".