Trump anuncia "grande operação de combate"

"A hora da vossa liberdade está ao alcance das mãos", disse Donald Trump através da rede social Truth Social, confirmando o envolvimento dos EUA no ataque ao Irão.



Segundo Trump, o objetivo é "eliminar ameaças iminentes" do regime iraniano.

Sobre o programa nuclear do país, o presidente dos Estados Unidos disse que o Irão continua a desenvolvê-lo e que planeia mísseis capazes de atingir os Estados Unidos."Nunca terão a arma nuclear", afirmou.



Dirigindo-se ao povo do Irão, Trump disse para se proteger e para não deixar passar o que considerou uma oportunidade.



"Agora é tempo de controlarem o vosso destino", apelou.

Trump acrescentou que os militares iranianos poderão ter "imunidade" se baixarem as armas e que a outra opção é a "morte certa".

Na mensagem, Trump admitiu que poderá haver vítimas norte-americanas, o que "frequentemente acontece na guerra".