Trump anuncia libertação de refém israelo-russa Elizabeth Tsurkov sequestrada no Iraque em 2023

"Acaba de ser libertada" pela milícia xiita das Brigadas do Hezbollah, um influente grupo armado iraquiano pró iraniano, após "ter sido torturada durante muitos meses" e encontra-se agora na embaixada americana em Bagdade, escreveu o presidente americano.

"Após esforços consideráveis envidados pelos nossos serviços de segurança durante vários meses, anunciamos a libertação da cidadã russa Elizabeth Tsurkov", escreveu, por seu lado, o primeiro-ministro iraquiano Mohammed Shia al-Sudani na rede social X.

Israel revelou o desaparecimento de Tsurkov em julho de 2023, garantindo que a cidadã israelo-russa estava detida pela milícia xiita das Brigadas do Hezbollah, embora o grupo tenha dado a entender que não era responsável pelo sequestro.

As Brigadas do Hezbollah não reivindicaram o seu rapto, no entanto, uma fonte dentro do grupo disse na terça-feira à agência de notícias francesa AFP que Tsurkov "foi libertada sob certas condições, sendo a mais importante facilitar a retirada das forças americanas sem combates e poupar o Iraque de qualquer conflito ou confronto".

"Ela foi libertada e não resgatada. Não foi realizada nenhuma operação militar para libertá-la", acrescentou a mesma fonte.

A viagem de Tsurkov, quando foi sequestrada, não era a primeira que tinha feito ao Iraque e o seu objetivo era realizar pesquisas de campo no âmbito do seu doutoramento na Universidade Americana de Princeton. Provavelmente, entrou no país com um passaporte russo, em março de 2023.