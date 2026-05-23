Trump anuncia que acordo está quase negociado e inclui reabertura de Ormuz

Trump anunciou que o acordo com Teerão está "amplamente negociado e aguarda finalização".Acrescentou ainda que a minuta do acordo inclui a reabertura do estreito de Ormuz.

"Estou no Salão Oval da Casa Branca, onde acabámos de ter uma excelente conversa com o Presidente Mohammed bin Salman Al Saud, da Arábia Saudita, Mohammed bin Zayed Al Nahyan, dos Emirados Árabes Unidos, o Emir Tamim bin Hamad bin Khalifa Al Thani, o Primeiro-Ministro Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim bin Jaber Al Thani e o Ministro Ali al-Thawadi, do Qatar, o Marechal de Campo Syed Asim Munir Ahmed Shah, do Paquistão, o Presidente Recep Tayyip Erdoğan, da Turquia, o Presidente Abdel Fattah El-Sisi, do Egito, o Rei Abdullah II, da Jordânia, e o Rei Hamad bin Isa Al Khalifa, do Bahrein, a propósito da República Islâmica do Irão e de todos os assuntos relacionados com um Memorando de Entendimento sobre a PAZ.

"Um acordo foi amplamente negociado, aguardando-se a finalização, entre os Estados Unidos da América, a República Islâmica do Irão e os vários outros países, conforme listado.

Noutra ocasião, falei por telefone com o primeiro-ministro israelita, Bibi Netanyahu, e a conversa foi também muito produtiva. Os aspetos e detalhes finais do Acordo estão a ser discutidos e serão anunciados em breve. Além de muitos outros elementos do Acordo, o Estreito de Ormuz será aberto.

Agradeço a sua atenção! Presidente DONALD J. TRUMP".

O anúncio foi publicado na sua rede social Truth, após conversas telefónicas com os seus aliados do Golfo Pérsico e com Israel.