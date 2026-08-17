Trump anuncia "redução significativa" dos exercícios militares com a Coreia do Sul

Aliados de longa data, Washington e Seul possuem um tratado de defesa mútua, cujo principal objetivo é proteger a Coreia do Sul da sua vizinha Coreia do Norte.

"Conforme planeado"

"Kim Jong-un e eu damo-nos MUITO BEM!"

Donald Trump argumenta que, para além de dispendiosos, estes exercícios “enviam um sinal totalmente inadequado e hostil” à Coreia do Norte, com quem o presidente norte-americano diz manter uma “ótima relação”.“Assim e considerando que é demasiado tarde para cancelar, instruí o secretário da Guerra, Pete Hegseth, a reduzir substancialmente os Exercícios Militares Conjuntos!”, escreveu Trump.Para além disso, o presidente dos EUA cita a recusa de Seul em ajudar na desnuclearização do Irão.Os dois países tinham planeado realizar, a partir desta segunda-feira, exercícios militares que visam reforçar a prontidão contra ameaças da Coreia do Norte.Seul disse que está a analisar as declarações de Trump e “espera que a relação amistosa entre os líderes dos EUA e da Coreia do Norte leve a um diálogo significativo entre os dois países, abrindo discussões com o objetivo de promover a paz e a estabilidade na Península Coreana”.Em resposta à alegação de Trump de que o presidente Lee Jae-myoung se recusou a participar dos esforços dos EUA para desnuclearizar o Irão, o governo sul-coreano afirmou que Seul estava a discutir possíveis contribuições militares, ao mesmo tempo em que considerava a sua prontidão de defesa na Península Coreana e os procedimentos legais internos.Há muito que Trump tenta acabar ou reduzir os exercícios militares conjuntos com a Coreia do Sul, enquanto procura uma reaproximação com Pyongyang.Durante o primeiro mandato do presidente republicano, os Estados Unidos e a Coreia do Sul também reduziram as operações conjuntas como parte de um esforço para aliviar as tensões com a Coreia do Norte e Trump encontrou-se três vezes com o líder norte-coreano para discutir o programa nuclear de Pyongyang."Apesar da aparência pouco amigável nesta foto em particular, existem muitas outras em que estamos a sorrir", escreveu na legenda, acrescentando: "Kim Jong-un e eu damo-nos MUITO BEM!".Pyongyang considera esses exercícios um ensaio para uma invasão e, em protesto, lançou um míssil balístico no Mar do Japão na quarta-feira."O nosso princípio consistente para garantir a segurança é responder a um novo nível de ameaça com um novo nível de dissuasão", disse um porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Coreia do Norte, na quinta-feira.