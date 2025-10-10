Trump anuncia sobretaxa de 100% sobre importações chinesas a partir de novembro

"A partir de 1 de novembro de 2025 (ou antes, dependendo de quaisquer ações ou alterações futuras tomadas pela China), os Estados Unidos da América vão impor uma tarifa de 100% à China, para além de qualquer tarifa que estejam a pagar atualmente", anunciou Donald Trump numa publicação na Truth Social.





Também no início do próximo mês, adiantou, Washington imporá controlos de exportação a "todo e qualquer software crítico".





Este anúncio surge após uma publicação, horas antes, em que o presidente dos Estados Unidos sinalizava a imposição de novos impostos sobre os produtos chineses, além de ameaçar cancelar uma reunião com o presidente Xi Jinping na Coreia do Sul, prevista para daqui a três semanas.







