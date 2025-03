Trump aplica taxa de 50 por cento às importações do aço e alumínio canadiano

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pretende carregar mais uma vez os impostos sobre todas as importações de produtos de aço e alumínio do Canadá, subindo-os para 50 por cento. Entre a diversas trocas de ameaças comerciais, o anúncio nesta terça-feira é a mais recente resposta norte-americana à decisão da província canadiana de Ontário de aplicar uma tarifa de 25 por cento sobre as exportações de eletricidade para os EUA.