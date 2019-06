Trump aterra em Londres com ataque no Twitter ao presidente da Câmara

RTP03 Jun, 2019, 10:18 / atualizado em 03 Jun, 2019, 10:23 | Mundo

São dois tweets que marcam para já a visita do Presidente norte-americano ao Reino Unido. E ainda não tinha aterrado.







E as palavras foram dirigidas ao presidente da Câmara de Londres, que criticou de forma aberta o Governo britânico por receber Donald Trump numa visita de Estado ao país.







Escreveu Trump que Sadiq Khan, que "fez um trabalho terrível como Mayor de Londres, tem sido de forma tonta desagradável em relação à visita do Presidente dos Estados Unidos, de longe o aliado mais importante do Reino Unido." Um "fracassado", continuou Trump, que "se devia concentrar no combate ao crime".







.@SadiqKhan, who by all accounts has done a terrible job as Mayor of London, has been foolishly “nasty” to the visiting President of the United States, by far the most important ally of the United Kingdom. He is a stone cold loser who should focus on crime in London, not me...... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 de junho de 2019

Continuo depois a comparar Sadiq Khan com o presidente da Câmara de Nova Iorque, "burro e incompetente", só que "com metade do seu tamanho".



....Kahn reminds me very much of our very dumb and incompetent Mayor of NYC, de Blasio, who has also done a terrible job - only half his height. In any event, I look forward to being a great friend to the United Kingdom, and am looking very much forward to my visit. Landing now! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 de junho de 2019

Termina a dizer espera muito "ser um grande amigo do Reino Unido" e que está muito "ansioso" em relação a esta visita. Continuo depois aTermina a dizer espera muito "ser um grande amigo do Reino Unido" e que está muito "ansioso" em relação a esta visita.

Por onde vai andar Trump?