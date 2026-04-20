Trump avança que acordo com o Irão será assinado hoje no Paquistão









No dia seguinte, o Presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou o bloqueio do Estreito de Ormuz pela Marinha dos EUA e disse que os iranianos iriam mergulhar no "inferno" por tentarem atacar navios americanos.





O Estreito tem sido bloqueado pelo Irão desde o início da guerra contra Israel e a América. O bloqueio das exportações iranianas pelos Estados Unidos conduziu a um preço ainda mais elevado do petróleo e do gás.

Os anos 80 e a "crise dos reféns"



A crise dos reféns durou 444 dias e minou completamente o último ano da presidência de Jimmy Carter e a campanha eleitoral. Carter perdeu para Reagan. Há quem considere que os iranianos atrasaram deliberadamente as negociações com Carter precisamente para ajudar Reagan na campanha eleitoral.





Sabe-se que os membros da equipa de campanha de Reagan, Richard Allen e William Casey (que mais tarde viria a ser chefe da CIA), monitorizavam a atividade militar através das suas próprias "fontes" na Força Aérea dos EUA. Foi assim que monitorizaram possíveis preparativos para uma missão de resgate de reféns.

O acordo nuclear de Barack Obama

Em 2002, após o ataque terrorista de 11 de setembro, o Presidente George W. Bush afirmou que o Irão era parte do "eixo do mal" - um Estado que financia terroristas em todo o mundo.





Bush nomeou o Iraque e a Coreia do Norte como outros países do mesmo eixo e prometeu "impedir" que adquirissem armas nucleares. No entanto, a Coreia do Norte testou o seu primeiro míssil com capacidade nuclear em 2006. O Irão também esteve perto de desenvolver armas nucleares: em 2006, o país iniciou a construção de uma central de enriquecimento de urânio em Fordow, sobre a qual não informou a Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA).





Apesar destas reacções, em 2015, o Plano de Ação Conjunto Global, ou o chamado Acordo Nuclear com o Irão, foi assinado pelo Conselho de Segurança da ONU, pela Alemanha, pela União Europeia e pelo próprio Irão.

Em 2017, a administração Trump lançou ultimatos ao Irão para que parasse com os testes de mísseis balísticos e com o enriquecimento adicional de urânio. Para confirmar as suas intenções, os Estados Unidos proibiram a entrada de cidadãos iranianos e impuseram sanções a 25 altos funcionários por realizarem testes de armas.





O Irão insistiu que estava a cumprir os termos do acordo nuclear, que foi apoiado pela União Europeia, e os países europeus não se colocaram do lado de Washington.

Jam Sta Rosa / AFP



Bombas antes das negociações

Em 2024, Donald Trump voltou a ser presidente dos Estados Unidos. Inicialmente, até queria concluir um novo acordo com o Irão para abandonar o enriquecimento de urânio e a produção de armas nucleares.





Trump declarou que queria uma solução diplomática para a situação com o Irão e segurança em todo o Médio Oriente. Na primavera de 2025, as negociações até chegaram a começar. Os Estados Unidos exigiram que o Irão "desmantelasse completamente" as suas instalações nucleares antes da conclusão do acordo, e o Irão exigiu o levantamento de todas as sanções em troca de restrições ao enriquecimento de urânio. Mas o acordo fracassou.





A 9 de junho, o Irão rejeitou todas as exigências dos EUA. Washington não reagiu com uma escalada militar, mas Israel fê-lo: Em 13 de junho de 2025, atacou as instalações nucleares iranianas e apelou aos Estados Unidos para se juntarem à operação. Telavive acusou o Irão de "preparar um ataque de todos os lados" e de pretender "destruir Israel".

Em outubro de 2025, Trump manifestou esperança de "novas negociações" com o Irão sobre um acordo nuclear, e os Estados Unidos chegaram mesmo a iniciar o processo. No entanto, decidiu-se que o Irão já tinha enriquecido urânio a 60%, facto de que os funcionários iranianos se "gabaram" ao negociador especial dos EUA, Steve Witkoff.





Teerão recusou-se a parar de enriquecer urânio, afirmando ser "um direito". Este facto enfureceu Trump. Em primeiro lugar, lançou um ultimato ao Irão - concluir um acordo no prazo de 10 dias ou enfrentar a guerra. Assim, em 28 de fevereiro, os Estados Unidos e Israel lançaram uma nova operação militar, atacando infraestruturas, incluindo instalações militares e nucleares.





Durante os ataques, Ali Khamenei e muitos outros membros da liderança do país foram mortos. No entanto, até à data, o Irão não respondeu às exigências dos Estados Unidos e de outros países no sentido de renunciar às suas ambições nucleares.

. No entanto, os numerosos contactos, manipulações e ameaças não conduziram ao objetivo principal de cancelar o desenvolvimento de armas nucleares pelo Irão. O Suspilne faz uma retrospetiva e conta a longa história das negociações entre os EUA e o Irão e as razões pelas quais não chegaram a acordo.A revolução de 1979 transformou o Irão de uma monarquia na chamada República Islâmica, dirigida pelo líder religioso Ayatollah Ruhollah Khomeini. Até então, Teerão e Washington mantinham uma relação construtiva: por exemplo, na década de 1950, o Irão fez parte do programa norte-americano Átomos para a Paz, que proporcionava acesso a informações e matérias-primas para a criação de centrais nucleares. Após a revolução, tudo mudou - principalmente por causa do Irão.A 4 de novembro de 1979, apoiantes da República Islâmica do Irão assaltaram o edifício da Embaixada dos EUA em Teerão. Tratou-se de um protesto de jovens iranianos contra a alegada ingerência dos EUA nos assuntos internos do país, com base numa atitude hostil em relação a Washington. Fizeram reféns mais de 50 americanos, desde o encarregado de negócios até aos funcionários de nível mais baixo. Os novos dirigentes do país tomaram os reféns dos manifestantes para influenciar os Estados Unidos. Para libertar os cidadãos, a administração do Presidente norte-americano Jimmy Carter decidiu negociar com os iranianos.Outra razão para o fracasso foi a política externa. Em particular, devido à invasão soviética do Afeganistão em dezembro desse ano, que "distraiu" alguns peritos da Casa Branca. Os meios de comunicação social norte-americanos falavam com insistência sobre o destino dos reféns, enquanto as autoridades iranianas partilhavam poucos pormenores. A insatisfação com a situação nos Estados Unidos estava a aumentar.. No entanto, a operação falhou devido às condições meteorológicas: tempestades no deserto impediram a aterragem dos helicópteros. O Irão teve em conta esta situação e levou os reféns para outros locais. Assim, mesmo que os militares americanos tivessem aterrado com êxito no Irão, não teriam podido libertar rapidamente todos os reféns e corriam um risco elevado de serem eles próprios feitos prisioneiros. Carter teve de regressar às negociações.Em novembro de 1980, com a mediação da Argélia, iniciou-se uma troca de exigências entre os Estados Unidos e o Irão. O Irão exigiu que os seus bens fossem descongelados e que os EUA não interferissem nos seus assuntos internos. Os Estados Unidos recusaram-se a devolver rapidamente todos os ativos do Irão. Para um descongelamento parcial, exigiu a devolução dos reféns.. Os Estados Unidos comprometeram-se a não interferir política ou militarmente nos assuntos internos do Irão, a levantar as sanções económicas e a devolver os bens congelados. A de 20 de janeiro, oOs meios de comunicação social norte-americanos acusaram Casey de, alegadamente, "manter reuniões secretas" com funcionários iranianos e de "prometer reservas de armas americanas" que Teerão tinha contratado antes da mudança de regime. Os representantes de Reagan também comunicaram alegadamente com funcionários de outros países árabes do Médio Oriente, pedindo-lhes que influenciassem o Irão a manter os reféns durante mais tempo. Em 1993, o Congresso dos EUA efectuou uma investigação sobre esta possível conspiração e concluiu que não existia.Os funcionários da administração Reagan também negaram a conspiração. Mas em 1996, o líder da Organização para a Libertação da Palestina, Yasser Arafat, disse ao Presidente Carter que tinha falado com os representantes de Reagan sobre os reféns. Estes teriam prometido a mesma coisa: fornecer armas em troca da entrega dos reféns pelo Irão mais tarde, após as eleições americanas. Arafat declarou que, alegadamente, tinha recusado.No entanto,. Durante o seu primeiro mandato, o Irão foi adicionado à lista dos Estados patrocinadores do terrorismo.Nas décadas de 1990 e 2000, as relações entre os Estados Unidos e o Irão só se deterioraram. Em 1996, o Presidente Bill Clinton aprovou uma lei que impunha sanções severas a quem comprasse petróleo ao Irão ou investisse mais de 40 milhões de dólares no país durante um período de 12 meses. O objetivo da lei era reduzir a capacidade do Irão para desenvolver mísseis balísticos e armas nucleares.O próximo presidente dos EUA, Barack Obama, decidiu resolver a situação diplomaticamente.Obama iniciou correspondência com o Ayatollah Ali Khamenei. O Presidente norte-americano tencionava travar o desenvolvimento de armas nucleares e incluí-lo no acordo em troca de incentivos económicos e outros por parte de Washington. "Numa carta posterior, Barack Obama apelou aos líderes iranianos para que aceitassem negociar um acordo nuclear ou "enfrentariam sanções". E as sanções não tardaram a chegar: Os Estados Unidos impuseram-nas às exportações iranianas, não só de petróleo mas também de gás, e houve restrições às importações de produtos iranianos ou ao sistema bancário.No final, em 2013, o Irão encontrou-se com os Estados Unidos a meio caminho. Após as eleições presidenciais de junho, ganhas por Hassan Rouhani, igualmente moderado em relação aos Estados Unidos, o país entrou em negociações. Rouhani era a favor de um acordo nuclear e conseguiu persuadir Khamenei a fazê-lo.No âmbito deste plano, o Irão comprometeu-se a deixar de produzir urânio enriquecido a 20%, a permitir o acesso da AIEA às suas instalações nucleares e a reforçar a vigilância. Em resposta, os Estados Unidos, a União Europeia e o Conselho de Segurança da ONU concordaram em aliviar as sanções económicas contra Teerão.Os países do Médio Oriente apoiaram o acordo. A Arábia Saudita e o Qatar manifestaram esperança de que o plano "libertasse" o Médio Oriente das armas nucleares. Outro país que possui armas nucleares na região é Israel.Foi Israel que ficou indignado com o Plano de Ação Comum. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu chamou-lhe um "erro". O país começou a manifestar a opinião de que os Estados Unidos não deveriam ser autorizados a estabelecer regras de segurança na região, e Israel deveria "tomar as questões de segurança nas suas próprias mãos".A Câmara dos Representantes, controlada pelos republicanos, manifestou o seu descontentamento. O Presidente da Câmara, John Boehner, exigiu que os signatários do Plano de Ação Conjunto não levantassem as sanções contra o Irão até que o país fechasse completamente todas as instalações de desenvolvimento de armas nucleares. E o líder da maioria, Eric Cantor, manifestou o receio de que o Irão continuasse a enriquecer urânio, uma vez que o plano não exigia que o país abandonasse todas as instalações nucleares. Os democratas do Congresso apoiaram o acordo.O Irão aceitou limitar o seu programa nuclear. Era isto que estava previsto: limitar o número e os tipos de centrifugadoras, os níveis de enriquecimento e as reservas de urânio; converter as principais instalações de Fordow, Natanz e Arak para uso civil; aceitar um maior controlo da AIEA.Em troca, o Irão foi parcialmente libertado das sanções da ONU, da UE e dos EUA - embora as restrições dos EUA relacionadas com o seu programa de mísseis, o apoio a grupos militantes e as violações dos direitos humanos se mantivessem em vigor. O acordo previa igualmente o levantamento gradual do embargo de armas imposto pela ONU, desde que o Irão cumprisse as suas obrigações.O Presidente iraniano Hassan Rouhani tornou-se o principal defensor do acordo no país. Afirmou que o país estava a "sofrer com as sanções" e que as concessões no desenvolvimento de armas nucleares eram necessárias para a economia do país. O parlamento do Irão apoiou o acordo em outubro de 2015.O Congresso dos EUA, por outro lado, rejeitou o acordo. O acordo não necessitava de ratificação parlamentar, mas a administração Obama esperava que fosse aprovado. O Departamento de Estado norte-americano apresentou o acordo ao Congresso juntamente com um relatório com os pontos fortes e fracos. No entanto, os republicanos prometeram "fazer descarrilar o acordo".Em setembro de 2015, a Câmara dos Representantes fracassou na aprovação de uma resolução que aprovava o acordo com o Irão. Os republicanos votaram contra a resolução na íntegra, com vários congressistas democratas a juntarem-se a eles. A resolução não afetou o acordo enquanto tal, mas foi crucial para o candidato presidencial Donald Trump.. Considerou-o um desastre e afirmou que poderia conduzir a um "holocausto nuclear". Uma das primeiras coisas que Trump fez após a sua tomada de posse, a 20 de janeiro de 2017, foi retirar os EUA do acordo.Em abril de 2018, na sequência do discurso do primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu sobre as instalações nucleares do Irão, o Presidente Trump anunciou a retirada dos EUA do acordo nuclear.A Arábia Saudita, que inicialmente apoiou o plano, desta vez ficou do lado de Washington. O país afirmou que "construiria a sua própria bomba nuclear" se o Irão também o fizesse.Israel estava preocupado com as armas nucleares. Na véspera do ataque, a 12 de junho, a AIEA declarou que o Irão "não estava a cumprir as suas obrigações" em matéria de desenvolvimento de armas nucleares e que continuava a trabalhar nesse sentido, apesar da sua participação no acordo nuclear e no Tratado de Não Proliferação Nuclear.Trump proclamou inicialmente que iria forçar os dois países a "fazer um acordo" e que não iria impedir Israel de atacar o Irão e as suas instalações nucleares. Os Estados Unidos também ajudaram Israel a intercetar mísseis e drones iranianos desde o primeiro dia de operações em 2025.E, a 22 de junho, osOs Estados Unidos juntaram-se a esta iniciativa principalmente porque os ataques israelitas não destruíram completamente as instalações nucleares do Irão. O Irão escondeu-as no subsolo e nas montanhas, o que naturalmente as protege de ataques. Os americanos utilizaram armas que "supostamente destroem bunkers" - concebidas especificamente para abrigos subterrâneos - para atacar o Irão.As reacções do mundo ao ataque dos EUA foram diferentes. A União Europeia, um dos signatários do acordo nuclear, declarou que o Irão deve renunciar às armas nucleares, mas não apoiou a ação militar dos EUA. França, Reino Unido, ou elementos do Conselho de Segurança da ONU, também não apoiaram a operação.Os ataques às instalações nucleares do Irão não as destruíram. Os serviços secretos relataram que os ataques dos EUA apenas suspenderam a produção de componentes de armamento, colocando o programa nuclear em suspenso durante meses e não anos. Os militares israelitas também disseram o mesmo.Depois disso, o Irão encetou novas negociações nucleares, mas não com os Estados Unidos. A 20 de junho, representantes iranianos reuniram-se com representantes do Reino Unido, França e Alemanha. No entanto, os europeus exigiram ao Irão o mesmo que Washington: que deixasse de enriquecer urânio e desistisse das armas nucleares.Em agosto de 2025, soube-se que o Reino Unido, a França e a Alemanha apelaram à ONU para retomar as sanções contra o Irão devido às tentativas contínuas de construir armas nucleares. Em setembro, o Irão retirou-se do acordo de 2015.O Irão não vai concordar com as exigências do Ocidente, pouque desistir do seu programa nuclear seria uma rendição, diz Markus Schneider, chefe do Projeto Regional para a Paz e Segurança no Médio Oriente da Fundação Friedrich Ebert, com sede em Beirute. Enquanto o atual regime acreditar que é capaz de oferecer resistência armada a outros Estados e até de atacar em resposta, é impossível persuadi-lo a mudar através de negociações, afirma.Marija Patoka / 17 abril 2026 16:51 GMT+1Edição e Tradução / Joana Bénard da Costa