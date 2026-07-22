Trump. Cada ataque do Irão a navios será "uma ponte ou uma central energética" destruídas









As Forças Armadas norte-americanas indicaram que a cerimónia, realizada na quarta-feira, serviu para transferir os restos mortais de um soldado morto no Iraque e de outros dois mortos num ataque iraniano a uma base na Jordânia. Um terceiro soldado continua desaparecido após o ataque.

Donald Trump prometeu fazer com que o Irão pagasse "muitas vezes mais" pela morte de cada soldado norte-americano. Os ataques aéreos dos EUA em solo iraniano têm sido implacáveis ​​desde o retomar das hostilidades, a 7 de julho. Teerão está a retaliar os ataques dos EUA visando instalações militares americanas no Golfo.





Em véspera dos preparativos iniciais para as eleições intercalares de novembro, Donald Trump desvalorizou as sondagens que mostram que a guerra contra o Irão é impopular entre os eleitores norte-americanos.





O conflito tem levado ao aumento dos preços do petróleo, o qual está a impulsionar a subida do custo de vida, para descontentamento de muitos norte-americanos.

“Os americanos não querem preços elevados nos postos de abastecimento, mas não são contra a guerra”, afirmou Donald Trump, dizendo que se estava a basear nos resultados de uma sondagem recente que não citou.





O conflito já custou aos Estados Unidos 37,5 mil milhões de dólares, estimou terça-feira o secretário da Defesa, Pete Hegseth, perante o Comité do Orçamento do Senado.

A ameaça de Trump foi publicada poucoa instalações militares norte-americanas no Golfo.O republicano disse que estava a viajar para Dover, no Delaware, para prestar homenagem a "grandes heróis".“Todos eles disseram com muita convicção que não podíamos deixar o Irão ter uma arma nuclear, por isso vamos prestar-lhes homenagem", afirmou. "Para mim, esta é uma das coisas mais difíceis de fazer como presidente, mas tem de ser feita”, disse aos jornalistas antes de partir.