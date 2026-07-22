EUA retomam ataques contra o Irão. Trump ameaça atacar instalação nuclear subterrânea

Segundo o Comando Central dos EUA (Centcom), a nova vaga de ataques teve como objetivo “continuar a enfraquecer a capacidade do Irão de ameaçar a navegação comercial” no Estreito de Ormuz.



A imprensa iraniana avançou que os sistemas de defesa aérea foram ativados na capital, Teerão. Foram também registadas explosões na cidade de Tabriz, nos portos de Chabahar e Konarak e na cidade de Bushehr, onde se situa a única central nuclear do Irão.



Os ataques norte-americanos duram há já 11 noites, depois de o frágil acordo de cessar-fogo ter sido quebrado à medida que EUA e Irão procuram o controlo do Estreito de Ormuz.



Washington acusa Teerão de ter atacado “mais de 30 navios comerciais” que passaram pelo Estreito de Ormuz nos últimos três meses, afirmando que esses “ataques injustificados colocaram em perigo centenas de marinheiros inocentes e comprometeram a liberdade de navegação”.



O Centcom explicou que as forças norte-americanas têm como alvo centros de operações militares iranianos, capacidades marítimas, hangares de aeronaves, instalações de armazenamento de drones e infraestruturas logísticas militares. Trump ameaça Pickaxe Mountain

Antes destes ataques, o presidente Donald Trump afirmou que o próximo alvo militar poderia ser uma instalação nuclear subterrânea conhecida como Pickaxe Mountain, onde se suspeita que o Irão esteja a construir uma unidade de enriquecimento não declarada.



“Vamos atacar essa área muito em breve, e com grande intensidade”, disse o líder norte-americano, acrescentando que “não há nada que eles [iranianos] possam fazer” para o impedir.



A instalação está situada numa zona montanhosa, o que dificulta a eventual destruição através de ataques convencionais e levanta questões sobre as capacidades necessárias para atingir às estruturas subterrâneas.



O Quartel-General Central Khatam al-Anbiya veio já dizer que consideraria tal ataque “uma expansão da guerra na região”, ameaçando retaliar contra “todos os interesses dos Estados Unidos, dos aliados e dos apoiantes”.



Trump também ameaçou “tratar” dos rebeldes houthis caso o grupo militante apoiado pelo Irão no Iémen levasse a cabo a sua ameaça de bloquear os portos sauditas.



c/ agências