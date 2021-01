Trump condena Twitter e estuda criar plataforma própria

", declarou Donald Trump, na sexta-feira, numa mensagem na conta da presidência dos Estados Unidos no Twitter (@POTUS).Esta mensagem deixou de estar visível quase imediatamente após a publicação, mas a Casa Branca distribuiu também um comunicado.Trump recorreu à conta da presidência dos Estados Unidos depois de o Twitter ter suspendido a conta pessoal (@realDonaldTRump) permanentemente na sexta-feira, dois dias após o ataque ao Capitólio pelos apoiantes do republicano, devido ao risco "de um novo incitamento à violência".", precisou.", denunciou o presidente cessante, anunciando estar a ""Não nos calarão", garantiu Trump, que divulgou mais de 55 mil mensagens ao longo de mais de 11 anos e que contava com 89 milhões de seguidores no Twitter.A suspensão definitiva da conta de Donald Trump no Twitter foi decidida depois de uma "revisão minuciosa" das duas últimas mensagens do presidente cessante norte-americano, nas quais defendia os eleitores e anunciava que não assistiria à cerimónia de posse do presidente eleito, o democrata Joe Biden, em 20 de janeiro,





c/Lusa