Trump. Coreia do Norte entregou três reféns americanos

RTP09 Mai, 2018, 14:01 / atualizado em 09 Mai, 2018, 14:25 | Mundo

A notícia foi publicada no meio habitual de comunicação do Presidente dos EUA, a rede social Twitter.



I am pleased to inform you that Secretary of State Mike Pompeo is in the air and on his way back from North Korea with the 3 wonderful gentlemen that everyone is looking so forward to meeting. They seem to be in good health. Also, good meeting with Kim Jong Un. Date & Place set. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 de maio de 2018

Secretary Pompeo and his “guests” will be landing at Andrews Air Force Base at 2:00 A.M. in the morning. I will be there to greet them. Very exciting! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 de maio de 2018

Gesto de boa vontade

"Tenho o prazer de informar que o secretário de Estado Mike Pompeo está no ar e de regresso da Coreia do Norte, com três óptimos senhores que todos estamos ansiosos por acolher. Parecem estar de boa saúde. Também, um bom encontro com Kim Jong-un. Data e local escolhidos", escreveu Donald Trump.Já na semana passada o Presidente tinha revelado que o local e o dia para a cimeira histórica com o líder da Coreia do Norte estavam estabelecidos, sem os revelar. O encontro deverá ter lugar em finais de maio, princípio de junho.Logo depois um novoe mais novidades."O Secretario Pompeo e os seus três 'convidados' irão aterrar na Base Aérea de Andrews às 02h00 da manhã. Estarei lá para os cumprimentar. Muito excitante!", refere Trump na sua publicação.Os três norte-americanos foram detidos entre 2015 e 2017.O porta-voz do Presidente norte-coreano Kim Jong-un afirmou depois que a libertação dos três detidos norte-americanos irá ter um "efeito positivo" na próxima cimeira Trump-Kim.O destino de Kim Hak-song, Tony Kim and Kim Dong-chul era uma das questões delicadas na preparação da primeira cimeira alguma vez organizada entre os Presidentes da Coreia do Norte e dos Estados Unidos.Trump enviou Pompeo a Pyongyang para acompanhar o regresso dos três homens, depois de Washington apelar à libertação dos três como um gesto de boa-vontade de Pyongyang antes da cimeira.Kim Hak-song trabalhava para a Universidade de Ciências e Tecnologias de Pyongyang (USTP) quando foi detido em maio de 2017. Foi preso na estação de comboios de Pyongyang quando se preparava para embarcar de regresso a casa, na localidade chinesa de Dandong, acusado de ter cometido "atos hostis" contra o Governo.Kim Sang-duk, também conhecido como Tony Kim, foi detido em abril de 2017 no principal aeroporto de Pyongyang quando tentava deixar a Coreia do Norte depois de ali ter dado aulas durante várias semanas. Trabalhava igualmente para a USTP.Kim Dong-chul, um homem de sessenta anos, pastor e empresário, foi detido em outubro de 2015 e condenado em março de 2016 a 10 anos de trabalhos forçados, acusado de subversão e espionagem.